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中信兄弟6：4統一獅



味全龍7：5台鋼雄鷹



富邦悍將3：1樂天桃猿

味全龍昨日封王後，象徵中職上半季冠軍已經出爐，剩下比賽主要在於提升全年勝率與戰績，因此對於前段班的富邦悍將、台鋼雄鷹與統一獅而言，依舊是相當競爭、不容放鬆的比賽。味全龍第9局靠李凱威代打滿貫砲在內，單局攻下6分逆轉取勝，中信兄弟則於客場6：4擊敗統一獅，富邦悍將則由李東洺8局失1分好投，3：1力退樂天桃猿。⚾️⚾️統一獅今日由銳力獅先發面對黃衫軍，第3、4局遭到狙擊，兄弟打線連兩局有串聯3安表現，各攻下2分，比賽前段取得遙遙領先，投手群本場也回穩，全場僅零星失掉4分，搭配打線雙位數安打，終場6：4贏球。⚾️味全龍本場一路落後，第九局台鋼雄鷹5：1領先時推出終結者林詩翔登場，結果投到滿壘後，李凱威代打上陣，一棒敲出滿貫砲追平，後續換上陳宇宏後控球不穩，被吉力吉撈．鞏冠一棒敲出2分打點安打逆轉。⚾️富邦悍將本場推出本土王牌李東洺出戰，他用91球主投8局、僅被打出2安打失掉1分，搭配打線張育成連續2天開轟，成為中職首位雙位數全壘打打者，富邦悍將終場3：1力克樂天桃猿。