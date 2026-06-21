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▲范斯抵瑞士啟動核談判（圖／路透社／達志影像）

中東和平進程邁出關鍵一步。《新華社》最新消息指出，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗談判團隊21日抵達瑞士後，雙方已在琉森湖畔度假村正式展開談判，並有另外2個調停國同步參與，盼能促成這場中東戰爭真正畫下句點。這是美伊雙方繼日前簽署14點終戰諒解備忘錄（MOU）後，首次面對面正式會談，象徵雙方為期最長60天的最終協議談判期正式啟動。根據備忘錄內容，這60天談判將聚焦解決伊朗核子計畫爭議、解除對伊制裁，以及恢復區域整體穩定等核心議題。本次會談美方由副總統范斯領軍，特使魏科夫、川普女婿庫許納已先一步抵達當地，著手處理談判前的技術性安排；伊朗代表團則由高層官員出席，雙方並有兩個調停國代表全程陪同協調，談判陣容堪稱近年中東外交最高規格之一。這場會談被視為美伊終戰備忘錄生效後最具指標性的一場正式磋商。外界普遍認為，雙方能否在伊朗核計畫的具體執行細節、制裁解除時程，以及確保區域不再爆發新一輪衝突等議題上取得實質共識，將是決定這份備忘錄能否真正轉化為永久和平協議的關鍵。隨著談判正式開展，這場牽動全球能源市場、地緣政治格局的中東戰爭，能否在60天內畫下真正句點，後續發展備受國際社會高度關注。