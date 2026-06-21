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▲許多船隻在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）近海等待通行。（圖／美聯社／達志影像）

中東情勢再添變數。伊朗媒體今（21）日援引消息人士說法指出，伊朗將持續封鎖荷姆茲海峽，直到美國與以色列滿足特定條件，才會重新開放這條全球重要的能源運輸要道。據《路透》報導，伊朗談判代表今日將在瑞士與美國展開談判。然而就在會談登場前，伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述一名接近談判團隊的消息人士透露，如果以色列不遵守停火協議、持續轟炸黎巴嫩，伊朗就不會開放荷姆茲海峽，等於先在談判桌外亮出底線。該名消息人士進一步強調，除了黎巴嫩停火，美方對伊朗石油銷售的豁免同樣是關鍵前提，除非美國正式對伊朗石油銷售發出豁免，否則荷姆茲海峽同樣不會重新開放。這番表態顯示，伊朗已將「以色列停火」與「美國解除石油銷售限制」，明確列為海峽重新開放的兩大先決條件，等於是在瑞士會談開打前，先把談判籌碼擺上檯面，後續美伊雙方能否就這兩項議題達成共識，將直接牽動荷姆茲海峽何時真正恢復正常通航，也將是觀察這場談判成敗的重要指標。