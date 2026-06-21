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米克拉颱風最新路徑曝光！最接近台灣時間出爐

▲今（21）日晚間8點中度颱風「米克拉」中心位置在北緯 16.7 度，東經 130.6 度，以每小時26公里速度，向西北西進行。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風最新120小時暴風侵襲機率

▲中央氣象署今（21）日晚間8點公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，目前台灣本島最高的縣市為宜蘭縣的17%，再來是花蓮縣16%。（圖／中央氣象署）

「颱風暴風侵襲機率」是什麼意思

米克拉增強為中度颱風了！中央氣象署表示，今年第7號颱風「米克拉」在今（21）日晚間8時增強為中度颱風，未來路徑將持續向西北西移動，隨後北轉朝琉球南方海面前進，移動路徑仍有不確定性。若北轉後路徑更接近台灣，氣象署不排除在週四或週五發布海上颱風警報。米克拉颱風強度持續增強，中央氣象署也在今（21）日晚間8點將其升級為中度颱風，今晚中度颱風「米克拉」中心位置在北緯 16.7 度，東經 130.6 度，以每小時26公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里（西北側 160 公里、東北側 150 公里、西南側 140 公里、東南側 130 公里），十級風平均暴風半徑 50 公里。氣象署表示，米克拉路徑主要受太平洋高壓強弱影響，仍有不確定性，若太平洋高壓較強，使米克拉北轉後路徑更接近台灣，不排除週四或週五發布海上颱風警報，降雨也會較多。但北上期間受北邊低壓系統影響，強度可能稍微減弱，暴風圈也可能縮小，直接影響台灣機率偏低。中央氣象署今（21）日晚間8點公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，目前台灣本島最高的縣市為宜蘭縣的17%，再來是花蓮縣16%、基隆市15%，台北、新北、桃園也都有超過10%的機率；離島最高的則是綠島16%、蘭嶼15%。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。