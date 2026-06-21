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▲瑞士談判才剛開始！川普先放話威脅再轟伊朗（圖／截自Ｘ）

中東情勢再度升溫！美國總統川普今（21）日發文強硬警告伊朗，若不約束黎巴嫩武裝政黨真主黨持續攻擊以色列的行徑，美軍將再次對伊朗發動攻擊，且這次的打擊力道將比上週更猛烈，等於是在瑞士美伊談判正式登場之際，先在談判桌外放出狠話。川普在他的社群平台Truth Social上發文表示：「伊朗必須立刻阻止他們在黎巴嫩的高薪代理人繼續興風作浪，如果他們不願意，我們會像上週一樣，再度強力打擊伊朗，而且力道會更強！！！」字裡行間語氣強硬，連用三個驚嘆號，展現極度不耐煩的態度。這番警告背景，源自以色列與真主黨近期在黎巴嫩南部的衝突持續未歇。儘管美伊已簽署終戰諒解備忘錄，雙方原則上同意停火，但以色列指控真主黨違反停火協議、向以軍發射大量砲彈，因而對黎巴嫩南部多個城鎮發動攻擊；伊朗則反控以色列才是破壞停火的一方，並以此為由一度宣布封鎖荷姆茲海峽作為反制。值得注意的是，川普這番強硬發言，正值美伊雙方代表在瑞士展開首輪正式會談之際，外界解讀，這等於是川普在談判桌外同步對伊朗施加壓力，一方面要求伊朗約束真主黨，另一方面也藉此向以色列傳達美方「挺以」立場，凸顯美國雖致力推動中東和平協議，但同時仍保留隨時再度動武的選項。隨著川普這番「更強力」威脅言論曝光，外界高度關注瑞士談判後續進展，以及黎巴嫩與荷姆茲海峽局勢是否會因此進一步升溫，恐為這場原本被寄予厚望的和平談判，再添一層不確定變數。