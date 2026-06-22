我是廣告 請繼續往下閱讀

油輪通行量回升 伊朗原油出口逐步恢復

油價自高點回落 市場轉向關注戰後影響

能源成本效應延燒 全球通膨壓力難迅速消退

全球央行面臨兩難 升息壓力再度浮現

危機凸顯能源安全重要性 建立緩衝機制成關鍵

美國與伊朗簽署停火備忘錄後，中東局勢出現降溫跡象，全球能源市場高度關注的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）也開始恢復商業航運。航運數據顯示，自美伊雙方著手重新開放海峽以來，已有至少20艘油輪順利通過這條全球最重要的能源運輸通道，不過專家警告，戰爭對全球經濟造成的後續衝擊仍將持續數個月，甚至可能延續至明年。根據CNBC報導，據航運數據公司Kpler統計，18日共有25艘船舶穿越荷姆茲海峽，其中包括20艘油輪，以及貨櫃船與其他商船，創下自6月初以來單日最高通航量。數據顯示，當天共有13艘船舶由西向東航行，12艘由東向西通過，雙向交通大致恢復平衡。美國海軍解除對伊朗的海上封鎖後，德黑蘭也同意在未來60天內允許各國船舶免繳通行費穿越海峽，帶動航運逐漸回升。美國副總統范斯（JD Vance）在18日時曾表示，目前伊朗「正遵守其所承諾的義務」。Kpler指出，18日通過海峽的油輪中，包括3艘來自沙烏地阿拉伯及1艘來自阿拉伯聯合大公國的超大型原油運輸船（VLCC），每艘載運能力最高可達200萬桶原油。此外，伊朗油輪也開始恢復正常運作。先前因戰事關閉定位訊號的伊朗超級油輪，近期已重新開啟船舶應答器。Kpler觀察到，19日已有5艘滿載原油的伊朗油輪離開波斯灣地區，顯示伊朗原油出口正逐步回到正常軌道。不過，目前航運量仍遠低於戰前水準。戰爭爆發前，每天約有超過100艘船舶穿越荷姆茲海峽，其中包括數十艘油輪。分析認為，船舶積壓與物流調度問題，仍需一段時間才能完全恢復。除了航運恢復進展受到關注外，市場也聚焦戰後經濟影響。國際油價已自3月戰事高峰時每桶118美元回落至約80美元附近，高盛（Goldman Sachs）日前下調油價預測，預估布蘭特原油2026年底平均價格約每桶80美元，2027年進一步降至75美元，主因波斯灣原油供應恢復速度快於預期。然而，經濟學家指出，即使油價回落，通膨壓力並不會立即消失。凱投宏觀（Capital Economics）副首席全球經濟學家麥克亞當（Simon MacAdam）表示，即使海峽航運正常化，更高水準的通膨在很大程度上已經在許多經濟體中「已成定局」。他指出，能源價格上漲對食品供應鏈的影響往往需要數個月才會反映到終端消費者身上，而家庭天然氣價格通常也會比上游市場延遲約三個月才調整。世界銀行日前已將今年全球經濟成長率預測下修至2.5%，為疫情以來最低水準，同時預估全球通膨率將由2025年的3.3%升至今年的4%。 世銀也警告，受到波斯灣地區供應鏈中斷影響，全球肥料價格今年可能上漲38%，進一步推升農業生產成本與食品價格。歐洲與日本面臨的壓力尤其顯著。由於天然氣庫存仍處於偏低水位，加上美國液化天然氣（LNG）出口價格上升，分析預估兩地通膨率可能額外增加3至4個百分點。在此背景下，各國央行態度也趨於謹慎。歐洲央行近日三年來首度升息，美國聯準會（Fed）則維持利率不變，但將年底核心個人消費支出（PCE）通膨預測從3月的2.7%上調至3.6%，並有半數決策官員預期今年仍可能進一步升息。分析人士，荷姆茲危機已改變全球央行在經濟成長與通膨控制之間的政策平衡。即便戰爭已暫告一段落，能源價格、運輸成本及食品價格的後續效應仍將持續發酵。亞洲開發銀行（ADB）主管蘭札法梅（Matteo Lanzafame）表示，這場危機凸顯各國建立能源安全緩衝機制的重要性。他指出，和平時期若能維持足夠的能源儲備與供應彈性，將有助於降低未來全球性危機帶來的衝擊。