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「關閉海峽就失去國家」 川普曝光與伊朗高層通話內容

美伊技術性談判登場 伊朗代表傳聞一度離席抗議

強調美國維護能源命脈 1900萬桶原油順利通關

不滿以色列戰果 川普提議敘利亞介入打擊真主黨

美國總統川普（Donald Trump）21日再度升高對伊朗的強硬態度，不僅揚言若有必要，美國將接管全球最重要能源運輸通道之一的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並向通過海峽運輸原油的油輪徵收相當於貨值20%的通行費，還直接點名警告伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「管好自己的嘴巴」，否則美國將對伊朗採取更進一步行動。川普是在接受福斯新聞（Fox News）首席國際特派員英斯特（Trey Yingst）超過20分鐘的電話專訪時，針對美伊談判、荷姆茲海峽局勢及中東安全議題發表上述言論。英斯特於節目中轉述，川普表示，如果情勢需要，美國未來可能控制荷姆茲海峽，並對所有通過海峽的原油運輸船舶徵收高額通行費。川普形容，美國將成為荷姆茲海峽以及整個中東地區的「守護天使」。外界普遍認為，這番發言是針對伊朗近期以以色列攻擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）為由，再度宣布封鎖荷姆茲海峽所作出的回應。據英斯特轉述，川普透露自己曾在近期與伊朗高層官員通話，並當面警告對方：「如果你關閉海峽，你就不會有國家，你甚至回不了那個該死的國家。」川普的強硬表態，正值美國與伊朗展開新一輪外交接觸之際。雙方當天在瑞士舉行美伊簽署諒解備忘錄（MOU）後的首場技術性談判，歷時約80分鐘。不過，據傳伊朗代表團在得知川普相關發言後一度離席，以表達不滿與抗議。針對伊朗核問題，裴澤斯基安稍早重申，德黑蘭不會放棄擁有濃縮鈾的權利，並批評美方要求伊朗無條件讓步。對此，川普在訪談中直接回擊，稱伊朗總統最好謹言慎行，「否則我們將拿下伊朗其他部分」。川普同時強調，美伊日前簽署的諒解備忘錄並非最終和平協議，而只是停火安排的延續。他表示，美國手中仍握有多項選項，如果伊朗未能在60天停火期限內於談判桌上展現誠意並作出具體承諾，美國屆時將可採取任何必要措施。川普也在訪談中指出，正因雙方達成停火備忘錄，才讓約1900萬桶原油得以在20日順利通過荷姆茲海峽。他藉此強調，美國在維護全球能源供應鏈穩定方面扮演關鍵角色。英斯特分析認為，川普的發言不僅是向伊朗施壓，也是在向其他國家釋放訊號。由於荷姆茲海峽承載全球相當比例的海運原油貿易，美國長期呼籲盟邦共同參與維護航道安全，但多數國家僅在後續提供軍事支援，主要的海上封鎖與威懾任務仍由美軍主導。除了伊朗議題外，川普也在訪談中談及持續延燒的以色列與黎巴嫩衝突。他坦言，對以色列至今仍無法徹底削弱真主黨勢力感到失望，認為以軍目前除了摧毀黎巴嫩境內建築設施外，並未展現更有效的戰略成果。川普並提出新的區域安全構想，主張應提升敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的角色，讓敘利亞部隊進入黎巴嫩南部協助打擊真主黨。他認為，相較於以色列目前的軍事行動，敘利亞若展開地面作戰，可能更具針對性與精準度。隨著美伊停火協議仍處於脆弱階段，加上荷姆茲海峽航運安全、伊朗核計畫及以黎衝突等多重危機交織，川普最新發言無疑再度升高中東局勢的不確定性，也讓外界關注美伊談判能否在未來60天內取得實質進展。