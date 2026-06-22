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全球五分之一能源仰賴海峽 衝突爆發後備受關注

航運規則與管理機制 將成後續協商關鍵

美國與伊朗在瑞士舉行的和平談判仍在持續進行中。美方官員表示，由副總統范斯（JD Vance）率領的代表團預計將「徹夜協商」，顯示雙方正加緊磋商，希望就關鍵爭議取得突破。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名參與談判的美國資深外交官向媒體表示，范斯及美國代表團自抵達瑞士以來，一直持續與伊朗方面進行密集會談與協商，幾乎沒有中斷。該名外交官指出，目前伊朗代表團仍留在會場，雙方對話尚未結束，美方預期將持續工作至深夜甚至隔日清晨，以推動談判進展。這名外交官表示：「伊朗人仍在這裡，討論仍在進行中，我們預計今晚將持續協商下去。」據透露，目前談判重點之一是釐清伊朗近期針對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）所釋出的相關訊息，以及建立具體機制，確保這條全球最重要能源運輸航道能夠維持開放與安全通行。荷姆茲海峽位於波斯灣與阿曼灣之間，是全球原油與液化天然氣運輸的重要咽喉，每天承載全球約五分之一的石油與天然氣貿易量。自今年2月底美伊衝突爆發以來，海峽通行問題一直是雙方談判的核心議題之一，也牽動全球能源市場與航運業神經。近期伊朗革命衛隊曾宣稱關閉荷姆茲海峽，並警告外國船隻勿靠近相關海域，引發國際市場憂慮。不過美國軍方則強調，海峽仍維持開放狀態，並持續監控周邊情勢，以確保航運安全。分析指出，荷姆茲海峽未來的管理方式與航行規則，將成為美伊後續協商的重要內容。若雙方能就相關問題達成共識，不僅有助於穩定中東局勢，也可進一步降低全球能源供應鏈面臨的不確定性。目前外界正密切關注瑞士談判結果，尤其在先前談判一度因雙方強硬言論陷入僵局後，後續協商能否化解分歧、推動和平進程，將成為影響未來中東局勢發展的重要關鍵。