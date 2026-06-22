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美國總統川普（Donald Trump）再度針對美伊談判發出強硬警告。川普在接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，若美國與伊朗無法達成最終協議，美方不排除恢復對伊朗的軍事打擊，甚至可能「接管」全球最重要能源運輸通道之一的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。相關言論立即引發市場關注，推升國際油價上漲。受此消息影響，布蘭特原油（Brent）價格22日上漲1.35%，來到每桶81.66美元；美國西德州中級原油（WTI）則上漲2.4%，報每桶77.66美元。目前美國與伊朗代表正在瑞士進行新一輪談判，但雙方在荷姆茲海峽未來管理機制、黎巴嫩停火安排以及伊朗核計畫等關鍵議題上仍存在重大分歧，談判一度陷入停滯。美方官員透露，雙方協商將持續至深夜，希望尋求突破。川普在訪問中進一步提出，若最終協議未能達成，美國可能向通行荷姆茲海峽的船舶徵收費用。根據目前華府與德黑蘭達成的諒解備忘錄（MOU），雙方同意在未來60天內維持海峽免收通行費並恢復航運。而伊朗22日稍早則指控美國違反既有承諾，並宣稱將關閉荷姆茲海峽，使局勢再度升溫。荷姆茲海峽是波斯灣石油出口的主要通道，全球約五分之一的石油與天然氣貿易需經由此處運輸，因此任何中斷都可能衝擊國際能源市場。不過，也有分析人士認為，若美伊最終順利達成協議，並讓荷姆茲海峽恢復至戰前通行水準，國際油市供應將大幅增加。美國哥倫比亞大學研究員凱倫·楊（Karen Young）接受美國有線電視新聞網（CNN）節目《法里德·扎卡利亞的環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）訪問時指出，一旦航運全面恢復，波斯灣原油可能大量重返市場，形成供給增加的局面，進而對油價形成壓力。油價波動也牽動美國消費者荷包。根據美國汽車協會（AAA）統計，目前全美汽油平均價格約為每加侖3.94美元，較一個月前下跌近14%，但仍比美伊衝突爆發前高出接近1美元。金融市場方面，投資人對中東局勢發展保持謹慎。道瓊期貨下跌0.4%，標普500期貨下跌0.4%，以科技股為主的那斯達克期貨則下跌0.6%，反映市場對談判前景與地緣政治風險仍抱持觀望態度。