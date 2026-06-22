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美國總統川普（Donald Trump）再度因強硬發言引發伊朗不滿，原本正在瑞士進行的美伊和平談判也因此陷入僵局。消息人士透露，川普日前威脅若伊朗未遵守承諾，美方將恢復對伊朗的軍事打擊，不僅讓伊朗代表團強烈反彈，也使原本脆弱的外交協商面臨新的考驗。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，據了解，美國、伊朗以及斡旋方巴基斯坦與卡達目前正在瑞士布爾根施托克（Bürgenstock）舉行四方會談，希望推動後續和平協議及相關技術性談判。然而，一名熟悉會談內情的人士透露，川普在社群媒體上的發言，讓當天成為「不適合發文的一天」，甚至傳出伊朗代表團有意退出談判。就在美國副總統范斯（JD Vance）強調自己此行是肩負外交使命，希望藉此「翻開新頁，重塑與伊朗人民的關係」後不久，川普卻公開表示，若伊朗未能約束其支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah），美方將再次對伊朗進行猛烈打擊。川普同時將近期黎巴嫩局勢惡化歸咎於真主黨，並警告伊朗若不重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），將面臨嚴重後果。相關言論隨即引發伊朗方面強烈反應。伊朗代表團團長、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）不久後便在社群平台X（舊稱推特）發文反擊，表示美國「最好謹慎發言」，並警告伊朗武裝部隊已準備以不同方式作出回應。一名伊朗消息人士向媒體透露，川普的發言確實使談判陷入僵局，但雙方尚未完全破局。目前各方仍透過非正式管道持續溝通，希望促使談判代表重返協商桌。分析指出，原本就充滿高度政治風險的談判，如今再度升溫。伊朗近期持續宣稱將關閉荷姆茲海峽，並要求川普政府確保黎巴嫩停火協議獲得落實。在此背景下，雙方言辭日益激烈，使和平談判逐漸演變為互相施壓與威脅重返軍事衝突的局面。事實上，這並非川普首次因公開發言影響談判進程。今年4月，美伊協商期間，川普曾宣稱伊朗將把高濃縮鈾交給美國，並承諾不再發展核武器。然而伊朗隨即否認相關說法，導致原本進展緩慢的談判失去動能。當時在巴基斯坦居中斡旋下，伊朗最終同意繼續參與談判，使協商得以延續。如今面對新一輪外交風波，外界預期巴基斯坦與卡達恐怕仍須再次扮演關鍵調停角色，設法避免談判全面破裂。