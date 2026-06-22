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2026年世界盃H組次輪賽事中，世界排名僅64名、首度闖入世界盃決賽圈的維德角，繼首戰爆冷悶平西班牙後，今（22）日面對曾兩奪世界盃冠軍、世界排名第18的南美勁旅烏拉圭，維德角全場兩度落後兩度扳平，甚至轟出驚天世界波，最終以2：2頑強逼平烏拉圭。如今已經斬獲2分積分的維德角只要在小組賽最終戰擊敗沙烏地阿拉伯，就確定能夠闖進32強淘汰賽。由於H組首輪兩場比賽全數踢平，本場比賽的勝負直接左右了小組的出線格局。由名帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教的烏拉圭此役擺出高位逼搶強攻，巴爾韋德（Federico Valverde）中場頻頻施壓，但率先破門的卻是維德角。比賽第21分鐘，維德角獲得前場自由球機會，皮納（Kevin Pina）挺身而出，起腳轟出一記世界波，皮球直奔死角破網，幫助維德角取得1：0領先。這顆進球不僅是維德角在世界盃歷史上的「首顆進球」，更創下一項傲人紀錄。根據數據網站統計，皮納成為自2010年南非世界盃尼日利亞球員烏切（Kalu Uche）對陣希臘破門後，16年來第一位在世界盃正賽直接自由球破門的非洲球員。第44分鐘，烏拉圭全場表現最為活躍的阿勞霍（Maximiliano Araújo）在門前敏銳補射建功，將比分扳成1：1平手。隨後在上半場補時第6分鐘，烏拉圭再度發動攻勢，阿勞霍送出關鍵助攻，幫助隊友卡諾比奧（Agustín Canobbio）破門得分。烏拉圭在上半場尾聲連下兩城，帶著2：1的領先優勢進入中場休息。然而，首次踏上世界盃賽場的維德角並未因此潰敗。下半場第61分鐘，烏拉圭功勳老門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）在防守時出現致命的出擊判斷失誤，大開空門。維德角前鋒瓦雷拉抓住單刀機會，冷靜推射空門得手，頑強地將比分追到2：2平手。比賽尾聲烏拉圭攻勢一波接一波，第69分鐘卡諾比奧雖再度補射破網，但經裁判示意越位在先而遭取消；第90分鐘巴爾韋德的重炮轟門也擦柱而出。最終，防線眾志成城的維德角成功守住分組賽第2分積分。這場驚天平局讓兩隊的命運走向完全不同的交戰格局。烏拉圭連續兩輪遭到實力有差距的對手逼平，兩戰僅有2分積分的他們最終戰還要強碰西班牙，晉級形勢岌岌可危。反觀世界排名第64的驚奇黑馬維德角，首度參賽就用極致的密集防守與犀利反擊贏得全世界球迷的掌聲。兩輪不敗過後，維德角將在最後一輪小組賽硬碰沙烏地阿拉伯，屆時只要這支國土面積最小的國家能全取3分，就將奇蹟般鎖定一張世界盃32強淘汰賽的歷史門票