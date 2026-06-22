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▲門將穆斯萊拉在未經深思熟慮的情況下，貿然棄門衝出禁區試圖爭搶，結果不僅被瓦雷拉搶先觸球，更讓自己的球門徹底門戶大開，讓對手輕鬆將球送入網內。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽H組上演驚天爆冷，南美強權烏拉圭隊在今（22）日面對首次參賽的維德角（Cape Verde）時，竟然因為40歲門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的一次出擊失誤，痛失好局，最終雙方以2：2握手言和。這場賽事不僅讓烏拉圭陷入晉級危機，門將穆斯萊拉的致命失誤更引發美國媒體與球迷的怒火，直呼：「這根本是職業賽場最離譜的夢遊！」比賽來到關鍵時刻，維德角前鋒瓦雷拉（Helio Varela）把握住烏拉圭後防線的一次清球不慎，原本並無絕對威脅的球權，竟演變成烏拉圭防線的災難。當時門將穆斯萊拉在未經深思熟慮的情況下，貿然棄門衝出禁區試圖爭搶，結果不僅被瓦雷拉搶先觸球，更讓自己的球門徹底門戶大開，讓對手輕鬆將球送入網內。面對這次失敗的出擊，美國媒體《The Athletic》轉播現場的記者娜希·佛洛斯頓（Nancy Froston）震驚直呼：「穆斯萊拉到底在幹嘛？！只有他自己知道腦袋裡在想什麼。」現場觀眾對於這記荒謬的失球感到不可置信，這場原本被視為烏拉圭穩拿三分的賽事，竟因為這次失誤而風雲變色。這次失誤讓穆斯萊拉創下了一個尷尬的歷史紀錄。根據Sofascore與相關數據統計，這是穆斯萊拉職業生涯中，第4次在世界盃賽場上因失誤直接導致對手進球。這一數據讓他正式超越了諾伊爾（Manuel Neuer）、施瓦澤（Mark Schwarzer）等傳奇門將，成為自1966年有統計以來，世界盃歷史上「失誤送禮」次數最多的守門員。本場比賽穆斯萊拉的數據堪稱災難，他在比賽中幾乎毫無防守貢獻，出擊成功率為零，且帳面上直接計入一次致命的「導致失球失誤」。對於維德角而言，這場平局無疑是史詩般的戰績。他們不僅在賽事中兩度戰平世界盃強權，展現出極高的戰術執行力，成為繼2002年塞內加爾之後，首支世界盃前兩場打完無敗績的非洲球隊。反觀烏拉圭，在連兩場比賽未能取勝後，雖然暫居分組第二，但小組晉級形勢已不容樂觀，最後一場比賽將面對西班牙，他們存在必須贏球的壓力。