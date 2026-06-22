我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃H組次輪，首度參賽的非洲大黑馬維德角以2：2逼平南美勁旅烏拉圭。上半場尾聲，球場上卻上演了一幕搞笑的插曲。烏拉圭球員在前場貼心地幫大腿抽筋的維德角球員拉筋，但由於比賽並未中斷，隨著球隊反擊號角吹響，該名球員「秒丟包」對手奔回禁區，隨後烏拉圭便攻入關鍵的追平球，這戲劇性的一幕隨即在社群媒體引發全球球迷熱烈討論。這場關鍵戰役上半場第21分鐘，維德角中場皮納（Kevin Pina）轟出驚天世界波，為國家隊攻入歷史性的世界盃首粒進球。然而，面對烏拉圭排山倒海的反撲，維德角球員在身體對抗下體能消耗極快。在上半場第40分鐘左右，維德角中場阿爾坎喬（Arcanjo）因體力透支突然在場上痛苦倒地、嚴重抽筋。當時維德角球員為了讓隊友接受治療，刻意將球大腳解圍踢向烏拉圭半場。此時，距離阿爾坎喬最近的烏拉圭前鋒維尼亞斯（Federico Viñas）展現運動家精神，立刻主動走上前，抱起阿爾坎喬的雙腿熱心幫他壓腳、拉筋舒緩。然而，這溫馨的畫面僅維持了幾秒鐘。由於裁判認定這並非頭部受傷，因此並未鳴哨中斷比賽，球權在傳到烏拉圭守門員腳下後，烏拉圭防線隨即發動長傳，反擊攻勢在電光石火間瞬間加速。本來還在幫忙拉筋的維尼亞斯，一看到球隊進攻推進到前場，驚覺「比賽還在進行」，立刻無情「丟包」躺在草皮上的阿爾坎喬，火速轉身全速衝刺奔回禁區卡位。雖然這波進攻中球最終沒有傳到維尼亞斯腳下，但突如其來的攻勢徹底打亂了少一人的維德角防線。第44分鐘，烏拉圭球星阿勞霍（Maximiliano Araújo）在門前把握住邊路傳中的補射機會，硬生生將比分扳成1：1平手。這一幕「幫忙壓腿到一半突然跑去進攻」的罕見畫面，賽後立刻在X等社群平台上掀起討論。不少被烏拉圭風度圈粉的球迷紛紛留言：「比賽根本沒停，烏拉圭球員竟然還願意幫對手壓腿，真的太溫柔了！」 、「看到他突然發現進攻機會來了、秒放手衝刺的畫面，真的快笑死。」也有球迷笑稱這展現了南美球隊的「老練與狡猾」：「這就是烏拉圭式的做了好人也不忘贏球。」 「維德角球員大概沒想到，幫自己壓腿的人下一秒差點變成絕殺自己的人。」