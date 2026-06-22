台北天母、民生社區，是不少人眼中的高級住宅區，不過近期有民眾表示，過去被視為高級住宅區的天母、民生社區，以現在的居住條件和發展性來看，已經不能算在台北最宜居前5名，引發熱烈討論，大部分的人根據生活機能、鄰居、交通評估，認為「大直」是台北最適合居住的區域。對此，信義房屋專家指出，大直近年快速蛻變，捷運、百貨、河濱公園等一應俱全，加上鄰近內湖科學園區，吸引不少高資產族群遷入。
大直成台北最佳居住區域？眾掀2派論戰
原PO在PTT home-sale版發文表示，最近看到Threads很多人在說天母、民生社區是台北市最適合居住的地方，但他覺得，以現在的條件來說，除了傳統上的豪宅區大安、信義之外，「大直」也是台北最頂居住區。
許多人也認為，大直居住環境比天母好，「大直水岸腹地大，能舉辦較大型活動，運動場地也大」、「台北最頂的窗景，大直」、「正天母根本死水一攤」、「石牌和芝山現在機能都比天母好，有司機和傭人的是可以」，不過也有一派認為，「大安還是最精華」、「推大安區，獨一無二」。
捷運、百貨、公園、學區皆有 高端自住客最愛
對此，信義房屋大直樂群店專案經理簡子雲表示，大安和信義是傳統市中心精華，機能和環境佳，不過大直近年發展快速，捷運、百貨、河濱公園、知名學區一應俱全，居住品質鬧中取靜，在雙北難得一見，加上鄰近內湖科學園區與交通優勢，吸引大量科技業主管、高資產族群及明星藝人遷入，躋身「最頂」當之無愧。
大直的房源以電梯大樓、華廈和指標型高級建案為主，舊公寓較少；房價部分，舊公寓單價約70到80萬元，屋齡20年以上電梯大樓約110至120萬元，10年內電梯大樓及指標社區單價已達140至160萬元以上，買家多為高端自住客。簡子雲表示，大直劍南路捷運站附近多目標複合式大樓（TOD）正積極開發中，有商場、辦公、餐飲等功能，加上捷運環狀線北段銜接，大直地理位置佳、高端社區集中、自住比例高、土地供給有限，房價具備抗跌性與長期保值優勢，穩坐高資產族群青睞名單。
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原PO在PTT home-sale版發文表示，最近看到Threads很多人在說天母、民生社區是台北市最適合居住的地方，但他覺得，以現在的條件來說，除了傳統上的豪宅區大安、信義之外，「大直」也是台北最頂居住區。
許多人也認為，大直居住環境比天母好，「大直水岸腹地大，能舉辦較大型活動，運動場地也大」、「台北最頂的窗景，大直」、「正天母根本死水一攤」、「石牌和芝山現在機能都比天母好，有司機和傭人的是可以」，不過也有一派認為，「大安還是最精華」、「推大安區，獨一無二」。
對此，信義房屋大直樂群店專案經理簡子雲表示，大安和信義是傳統市中心精華，機能和環境佳，不過大直近年發展快速，捷運、百貨、河濱公園、知名學區一應俱全，居住品質鬧中取靜，在雙北難得一見，加上鄰近內湖科學園區與交通優勢，吸引大量科技業主管、高資產族群及明星藝人遷入，躋身「最頂」當之無愧。
大直的房源以電梯大樓、華廈和指標型高級建案為主，舊公寓較少；房價部分，舊公寓單價約70到80萬元，屋齡20年以上電梯大樓約110至120萬元，10年內電梯大樓及指標社區單價已達140至160萬元以上，買家多為高端自住客。簡子雲表示，大直劍南路捷運站附近多目標複合式大樓（TOD）正積極開發中，有商場、辦公、餐飲等功能，加上捷運環狀線北段銜接，大直地理位置佳、高端社區集中、自住比例高、土地供給有限，房價具備抗跌性與長期保值優勢，穩坐高資產族群青睞名單。