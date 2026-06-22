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▲維德角大多數的球員並非在維德角本土效力，而是分佈在歐洲與亞洲各地的聯賽中成長。（圖／美聯社／達志影像）

▲維德角的足球故事是一則標準的「逆襲劇本」。這個人口僅約52萬人的群島小國，國土面積不到4100平方公里，是世界盃史上人口數與國土面積最小的參賽國之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲「藍鯊」已超越足球範疇，成為維德角最重要的國家名片。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽場上，來自非洲的「藍鯊」軍團正以驚人的魅力席捲全球。首次挺進世界盃決賽圈的維德角（Cape Verde）國家隊，繼小組賽首戰與歐洲冠軍西班牙互交白卷後，今日再度以2：2逼平勁旅烏拉圭，兩戰皆平的成績讓世界足壇跌破眼鏡。這支被稱為「鯊魚軍團」的神秘球隊，究竟有什麼樣的魅力？維德角為什麼被稱為「藍鯊」（Tubarões Azuis）？這個暱稱不僅僅是球隊的招牌，更象徵著這座群島國家與海洋之間深厚的連結。維德角是一個由10個火山島組成的島國，四面環海，當地周邊海域擁有錘頭鯊、虎鯊及鯨鯊等超過50種鯊魚資源，其中薩爾島更有著名的「鯊魚灣」。這種與海共生的環境，讓鯊魚成了當地人眼中力量與生存能力的圖騰。在維德角的足球文化中，鯊魚代表著該國海域中的王者，象徵著「力量、精準與頑強的生存意志」。維德角球員在賽場上往往展現出如鯊魚般冷靜且兇猛的進攻節奏，這正是他們被冠以「藍鯊」美名的原因。這支球隊不僅在戰術上如鯊魚般靈活，更在面對世界強權時，展現出「以小搏大」的堅韌靈魂。維德角的足球故事是一則標準的「逆襲劇本」。這個人口僅約52萬人的群島小國，國土面積不到4100平方公里，是世界盃史上人口數與國土面積最小的參賽國之一。4100平方公里的國土面積，幾乎等於南投縣的4106平方公里。兩者在土地大小上幾乎是一模一樣的，大約佔台灣總面積的九分之一左右。人口總數相當於苗栗縣或單一板橋區。這支隊伍絕大多數的球員並非在維德角本土效力，而是分佈在歐洲與亞洲各地的聯賽中成長。這些流散在海外的維德角後裔，因為對家鄉的認同感，匯聚成這支戰鬥力驚人的國家隊。維德角海外僑民超過100萬，分佈在葡萄牙、荷蘭、法國等地。這些散落在世界各地的維德角後裔，如同游向世界的「小鯊魚」，在聽到祖國召喚時紛紛回歸。為了凝聚這群背景各異的歸化球員，主帥布比斯塔（Bubista）立下一條鐵律：所有進入國家隊的成員，必須學習使用克里奧爾語（Creole）。這種共同語言成為了連結海內外同胞的情感紐帶，讓這支「漂泊者的國家隊」在賽場上展現出驚人的團結力與戰鬥意識。維德角曾是聯合國認定的「最不發達國家」，歷史上飽受乾旱與資源匱乏之苦。透過旅遊與漁業的發展，這個火山群島成功逆襲，在國際舞台上嶄露頭角。這種「在逆境中生存」的民族性，與鯊魚在複雜海洋環境中頑強生存的形象不謀而合。如今，「藍鯊」已超越足球範疇，成為維德角最重要的國家名片。由中國援建的國家體育場已被正式更名為「藍鯊體育場」，成為全國最重要的地標。當亞馬爾（Lamine Yamal）領銜的西班牙陣容在首戰面對維德角鋼鐵般的防線時，40歲老門將沃齊尼亞（Vozinha）貢獻了7次神級撲救，讓世界看到這個國家。在世界盃小組賽第二場比賽對陣烏拉圭，維德角球員皮納（Kevin Pina）以一記自由球，攻入維德角隊史的世界盃首顆進球，打破了烏拉圭長達 19 年的大賽自由球零失球紀錄。在烏拉圭反超比分後，前鋒瓦雷拉（Helio Varela）靈活抓準門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的出擊失誤，成功補刀將比分追平。目前維德角在小組賽中兩戰皆平，獲得積分2分，晉級機率大增。