今年第7號颱風米克拉持續增強，氣象專家林得恩指出，颱風已升格為中度颱風，預計23日至24日進入最強發展階段，強度可能逼近強烈颱風等級。不過隨著後續北上進入海溫較低、垂直風切較強的環境，強度將逐步減弱，預估26日降為輕颱、27日減弱為熱帶性低氣壓。前中央氣象局長鄭明典則提醒，米克拉颱風若持續增強，路徑可能更靠近台灣，外圍環流及雲系對台灣的影響仍值得密切留意。
米克拉颱風還在增強！可能達強颱門檻 生命週期一圖看
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，米克拉已於21日晚間8時由輕度颱風增強為中度颱風，目前仍持續增強當中。22日將維持中颱等級，23日至24日則是發展最旺盛的時期，預估有機會逼近強烈颱風門檻，成為米克拉生命週期中的巔峰階段。
林得恩表示，根據今晨AIFS-ENS最新數值模式模擬結果顯示，米克拉後續將在環境駛流場導引下移動，整體路徑呈現拋物線型態，逐步朝日本南方外海前進。隨著米克拉於25日開始北上，將逐漸進入垂直風切較大且海溫偏低的海域，不利於颱風維持強度，因此系統將逐步減弱。
米克拉颱風25日通過台灣東方外海時，仍將維持中颱規模，不過之後就將持續走向減弱階段，預估26日降為輕度颱風，到了27日再進一步減弱成熱帶性低氣壓，整體生命週期也將接近謝幕，一路增強又快速衰退，可說是「生命坎坷的米克拉」。
米克拉颱風23日起逐漸減弱！鄭明典：仍有可能影響台灣
根據中央氣象署最新颱風資訊，米克拉颱風22日2時的中心位置在北緯16.9度，東經128.8度，以每小時21公里速度，向西北進行。中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。
氣象專家鄭明典則指出，米克拉颱風自21日起開始發展出中央密雲區，目前颱風眼雖然尚未清晰成形，但眼牆雲系已接近完整環繞，代表系統組織持續改善，預估22日強度有望提升至接近中颱上限。
23日起米克拉將受到垂直風切增強影響，強度開始逐步減弱，同時路徑也會開始北轉，沿著台灣東方海面向北移動。
不過鄭明典提醒，從風切的垂直結構分析來看，颱風若發展得越強，中心位置就有可能越接近台灣陸地，因此即使目前預測路徑沒有直接侵襲台灣，仍不能完全排除外圍雲系及環流影響台灣天氣的可能性，後續動態仍值得密切觀察。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，米克拉已於21日晚間8時由輕度颱風增強為中度颱風，目前仍持續增強當中。22日將維持中颱等級，23日至24日則是發展最旺盛的時期，預估有機會逼近強烈颱風門檻，成為米克拉生命週期中的巔峰階段。
林得恩表示，根據今晨AIFS-ENS最新數值模式模擬結果顯示，米克拉後續將在環境駛流場導引下移動，整體路徑呈現拋物線型態，逐步朝日本南方外海前進。隨著米克拉於25日開始北上，將逐漸進入垂直風切較大且海溫偏低的海域，不利於颱風維持強度，因此系統將逐步減弱。
米克拉颱風25日通過台灣東方外海時，仍將維持中颱規模，不過之後就將持續走向減弱階段，預估26日降為輕度颱風，到了27日再進一步減弱成熱帶性低氣壓，整體生命週期也將接近謝幕，一路增強又快速衰退，可說是「生命坎坷的米克拉」。
根據中央氣象署最新颱風資訊，米克拉颱風22日2時的中心位置在北緯16.9度，東經128.8度，以每小時21公里速度，向西北進行。中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。
氣象專家鄭明典則指出，米克拉颱風自21日起開始發展出中央密雲區，目前颱風眼雖然尚未清晰成形，但眼牆雲系已接近完整環繞，代表系統組織持續改善，預估22日強度有望提升至接近中颱上限。
23日起米克拉將受到垂直風切增強影響，強度開始逐步減弱，同時路徑也會開始北轉，沿著台灣東方海面向北移動。
不過鄭明典提醒，從風切的垂直結構分析來看，颱風若發展得越強，中心位置就有可能越接近台灣陸地，因此即使目前預測路徑沒有直接侵襲台灣，仍不能完全排除外圍雲系及環流影響台灣天氣的可能性，後續動態仍值得密切觀察。