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美國與伊朗在瑞士舉行的高層談判持續進行中。儘管伊朗官媒稍早宣稱德黑蘭代表團因不滿美國總統川普（Donald Trump）連番強硬言論而退出談判，但美方資深外交官予以否認，強調伊朗代表團仍留在會場，雙方協商並未中斷，預計將持續徹夜進行。根據以色列時報報導，一名參與談判的美國高級外交官表示，美伊雙方代表仍在瑞士持續磋商，美國代表團預計將徹夜進行協商，希望就多項敏感議題取得進一步進展。該名官員指出，目前談判重點之一是釐清伊朗近期針對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）所釋出的訊息，以及建立避免衝突升級的協調機制，確保這條全球能源運輸命脈能夠維持全面開放。美方表示，近期伊朗官方媒體曾宣稱德黑蘭當局已因以色列在黎巴嫩的軍事行動而關閉荷姆茲海峽，但美國方面始終堅稱海峽仍維持開放狀態。華府官員認為，伊朗官媒近期發布的部分訊息與實際情況存在落差，美方認為這些說法可能是為了向國內民眾展現更為強硬的立場。除了荷姆茲海峽問題之外，美伊雙方也就黎巴嫩南部停火機制進行討論。美方外交官透露，談判期間雙方已針對如何落實停火、避免誤判與衝突升高等問題交換意見，並研究相關協調安排。值得注意的是，雖然黎巴嫩局勢已成為本輪談判的重要議題之一，但目前參與談判的僅有美國與伊朗，以及居中斡旋的相關國家，並未包括以色列、黎巴嫩政府或獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）代表。此外，美方官員表示，雙方也就核協議相關內容進行了「深入且具建設性」的討論，涵蓋未來核計畫安排及監督機制等多項核心問題。該官員指出，瑞士會談的成果將作為未來技術層級談判的重要基礎，後續雙方仍將持續推動更細部的協商工作。