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2026年世界盃小組賽H組戰況陷入混沌，身為傳統強權的烏拉圭隊在今日賽事中，以2：2遭本屆最大黑馬維德角（Cape Verde）逼平。由於烏拉圭在小組賽前兩戰僅取得2平，累積積分僅2分，據美國媒體《The Athletic》統計數據，烏拉圭遭到淘汰、無緣晉級16強的機率已高達65%，維德角則有67%機率可以晉級。本場比賽烏拉圭雖由馬克西·阿勞霍（Maxi Araujo）與阿古斯丁·卡諾比奧（Agustín Canobbio）取得進球，但後防線的表現卻宛如災難。最讓人感到無語的是，下半場發生在門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）與後衛馬蒂亞斯·奧利維拉（Mathías Olivera）之間的連環失誤。當時維德角發動反擊，穆斯萊拉在未經深思熟慮的情況下貿然棄門出擊，卻與後防線溝通失靈，導致球門門戶大開，維德角前鋒瓦雷拉（Helio Varela）輕鬆補刀破門。這記「助攻級」的防守失誤，不僅讓烏拉圭喪失了領先優勢，更重創了全隊的士氣。另外，維德角第一顆自由球進球，烏拉圭人也犯下錯誤，當時門將穆斯萊拉已經佈置好了人牆，考慮到球與球門後方的距離，他幾乎肯定不會認為球會從他身邊飛過。但當皮納踢出自由球時，球的高度並未超過膝蓋，烏拉圭人牆卻做出了與預期相反的動作。球員們沒有站在那裡承受衝擊，而是從中間分開，形成了一個漂亮的空檔，讓球快速穿過他們，飛向穆斯萊拉，而穆斯萊拉本可以更好地撲救。目前的H組積分榜上，烏拉圭與維德角皆積2分，雖然暫居分駔第2，出線形勢極度被動。由於最後一輪小組賽維德角只需要擊敗沙烏地阿拉伯就可以晉級，而烏拉圭則要對上西班牙，對手實力相距甚遠。根據《The Athletic》的預測模型，目前得角有67%的機會晉級淘汰賽，而烏拉圭只有35%的機會晉級。如果烏拉圭輸給了西班牙，那麼維德角只要和沙烏地阿拉伯打成平手就可以晉級，而若維德角贏球，烏拉圭也必須擊敗西班牙才能有晉級機會。本屆賽事的前兩場比賽，他們分別對上沙烏地阿拉伯和佛得角這兩支被許多人認為實力更強的球隊，但結果卻不盡人意。兩場平手讓他們晉級淘汰賽的情況變得異常艱難，小組賽最後一輪他們將對陣西班牙。《The Athletic》在文中也批平烏拉圭的表現，「考慮到他們目前為止遇到的對手實力平平，幾乎沒有真正的強敵，這樣的表現遠遠不夠。所以，烏拉圭現在的實力還不足以對西班牙構成任何威脅，他們不夠格被稱為強隊。」