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維德角繼世界盃首戰逼和奪冠熱門西班牙後，第二戰對上烏拉圭，維德角靠著皮納（Kevin Pina）與瓦雷拉（Hélio Varela）的進球，終場以2：2踢和烏拉圭，前兩場小組賽保持不敗，不僅保有晉級希望，更成為自2002年日韓世界盃以來首支在世界盃前兩戰維持不敗的非洲球隊。維德角首戰面對西班牙，全隊展現堅強防守韌性，以0比0守住寶貴積分。第二戰對上兩屆世界盃冠軍烏拉圭，維德角再度展現頑強鬥志，最終以2比2逼平對手。兩戰拿下2分後，目前仍保有競爭H組出線資格的機會，也讓這支首次站上世界盃舞台的黑馬持續吸引全球目光。根據統計，上一支能在世界盃前兩場比賽保持不敗的非洲球隊，已經要追溯到2002年的塞內加爾。當年塞內加爾在隊史首次參賽時，先以1比0爆冷擊敗衛冕軍法國，接著再與丹麥踢成平手，最終一路闖進八強，締造非洲足球經典傳奇。如今維德角也追平這項塵封24年的紀錄。此外維德角也成為繼2014年巴西世界盃的哥倫比亞以來，首支在世界盃對烏拉圭單場取得2顆進球的非歐洲球隊；本場比賽維德角兩顆進球都是在禁區外射門，根據數據統計指出，維德角成為世界盃史上繼1994年的奈及利亞後，第2支單場取得2顆遠射進球的球隊。