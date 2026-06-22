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指控美以違反協議 伊朗恢復限制海峽通行

大型油輪仍持續航行 能源運輸尚未完全中斷

波斯灣產油國啟動應變 降低航運受阻風險

全球能源命脈受威脅 油價與運輸成本恐再攀升

伊朗宣布重新關閉全球重要能源運輸通道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）後，海峽船舶通行量出現明顯下滑。航運數據顯示，21日通過荷姆茲海峽的船隻數量較前一天大幅減少超過八成，凸顯市場對區域安全情勢的擔憂持續升高。根據以色列時報報導，航運數據分析公司Kpler統計，21日僅有5艘船舶通過荷姆茲海峽，遠低於前一天的26艘。不過，數據可能未完全反映實際情況，因部分船隻在波斯灣航行期間可能關閉自動識別系統（AIS）訊號，以降低遭追蹤風險。伊朗上週與美國達成協議，同意將4月份的停火協議延長60天以利進行和平談判，並暫時解除了對荷姆茲海峽的實質封鎖。但伊朗革命衛隊（IRGC）21日宣布再度封鎖荷姆茲海峽，指控美國與以色列違反先前達成的美伊臨時和平協議，尤其不滿以色列持續在黎巴嫩展開軍事行動，因此決定重新限制海峽通行。不過美國軍方則否認海峽已遭完全封鎖，強調商業船舶仍持續通過相關海域，美軍也正密切監控局勢，以確保航運安全。儘管通行量明顯下滑，21日仍有數艘大型油輪穿越海峽。其中包括3艘超大型原油運輸船（VLCC），各自載運約200萬桶沙烏地阿拉伯原油與燃料油，其中一艘正駛往日本。此外，根據Kpler資料，21日離開荷姆茲海峽的船隻中，包括3艘分別裝載來自阿拉伯聯合大公國、科威特及伊拉克原油的VLCC油輪，以及3艘運輸各類石油產品的油輪。當天共有13艘船舶進入海峽，其中包括2艘超大型油輪。面對荷姆茲海峽局勢再度惡化，波斯灣主要產油國已開始調整出口策略。阿布達比國家石油公司（ADNOC）及科威特石油公司（KPC）近期均發布原油銷售招標案，允許買家選擇在荷姆茲海峽內外地點裝載原油，以降低未來航運受阻風險。荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球最重要的能源運輸咽喉之一，全球約五分之一的石油及大量液化天然氣需經由此處運往國際市場。分析人士指出，若伊朗持續限制通行或相關衝突升級，不僅可能衝擊全球能源供應，也將進一步推升國際油價與航運成本。市場目前正密切關注美伊在瑞士進行的後續談判進展，以及荷姆茲海峽能否恢復正常運作。隨著中東局勢再度陷入不確定性，全球能源市場恐將面臨新一波震盪。