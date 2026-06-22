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涉無人機、軍工與稀土產業 10家美實體遭列出口管制名單

北京指控美方打壓企業 稱措施屬合法反制

中國同步祭出採購禁令 46家美國軍工企業受影響

中美科技與安全角力持續升溫。中國商務部22日宣布，即日起將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向相關企業出口具有軍民兩用性質的產品、軟體與技術；同一天，中國財政部也同步祭出限制措施，禁止政府採購46家美國企業生產的產品。中國官方直言，此舉是針對美國近期擴大「中國軍事企業清單」所採取的反制行動。中國商務部22日在官網發布公告表示，根據《中華人民共和國出口管制法》及《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等相關規定，為維護國家安全與利益，並履行防擴散等國際義務，決定將10家美國實體列入出口管制管控名單，自公告發布日起生效。此次遭列管的10家美國實體包括艾維奧克斯公司（Aveox, Inc.）、紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）、蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）、美國IMSAR公司（IMSAR, LLC）、傑亞機器人公司（Jaia Robotics, Inc.）、鮑爾航空航天技術公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）、奧什科什防務公司（Oshkosh Defense, LLC）、L3哈裡斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）、芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）、美國稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）。據公告內容，中國將禁止出口經營者向上述實體出口兩用物項，同時禁止任何國家與地區的組織或個人，將原產於中國的相關產品轉移或提供給這些實體。已經進行中的出口活動也必須立即停止。若有特殊情況確需出口，相關實體須向中國商務部提出申請。所謂「兩用物項」，是指同時具備民用與軍事用途的商品、軟體或技術，近年已成為美中科技競爭與出口管制的重要焦點。中國商務部發言人後續指出，美國政府近期再度擴大所謂「中國軍事企業清單」，將多家中國企業列入名單，中方認為此舉嚴重損害中國企業合法權益，因此決定依法對相關美國涉軍實體實施出口管制措施。美國國防部先前透過《聯邦公報》更新「中國軍事企業清單」（Chinese Military Companies List），新增包括比亞迪、阿里巴巴及百度等多家中國大型企業，指控其與中國軍方存在關聯。雖然被列入名單不代表立即遭受經濟制裁，但相關企業未來取得美國國防部合約及部分政府業務的難度將大幅提高。除了出口管制外，中國財政部同日也宣布另一項反制措施。根據財政部發布的通知，各級政府採購單位即日起不得採購46家美國企業生產的產品，但不包含在中國境內投資設立的美資企業。遭列入政府採購限制名單的企業，多數來自美國國防與軍工產業，包括洛克希德馬丁公司（LockheedMartin Corporation）、雷神導彈與防務公司（RaytheonMissiles& Defense）、美國通用原子航空系統公司（GeneralAtomicsAeronauticalSystems）、美國波音防務及空間與安全集團（BoeingDefense,Space&Security）、貝宜系統股份有限公司（BAESystems,Inc.）等知名軍工企業。分析指出，北京此次同步祭出出口管制與政府採購禁令，顯示中方正透過供應鏈與市場准入兩大工具，回應華府近期對中國企業的限制措施。由於部分遭列管企業涉及無人機、稀土材料、軍工技術及國防設備等敏感領域，外界關注此舉是否將進一步加劇美中在科技、軍事及關鍵原材料供應鏈上的對抗。