我是廣告 請繼續往下閱讀

近期傳出比利時邊鋒多庫（Jeremy Doku）可能將因愛妻即將生產而暫時離隊，多庫的妻子目前懷有兩人的第一個孩子，預產期落在7月的第二週，時間點可能正好碰上世界盃8強賽階段，多庫本人也希望在妻子生產時陪在她身邊，法國《隊報》主持人皮耶龍（France Pierron）日前在節目上批評多庫的想法，遭到網友抨擊後隨即在X上道歉。效力英超曼城的多庫平時定居英格蘭，妻子目前也在英國待產。多庫接受《路透》訪問時坦言，若孩子出生時間與比賽撞期，他希望能陪在妻子身邊，「這是我的第一個孩子，所以我肯定想在場。如果你問我想怎麼做，我的答案是沒有人會想錯過第一個孩子的出生。不過我也知道，足球還牽涉到很多其他考量。」他也表示，比利時足協理解球員的處境，屆時會共同討論最佳安排。不過他的說法也引發部分輿論爭議，有人認為世界盃是球員生涯最重要舞台之一，不應輕易缺席。多庫原本也未預期出戰比利時對伊朗的小組賽第2戰，但原因並非妻子臨盆，而是受到呼吸道疾病影響。法國《隊報》主持人皮耶龍（France Pierron）日前在節目中批評多庫可能離隊的想法，甚至稱「你不能錯過世界盃，難道要為了剪臍帶不去比賽嗎？」並表示父親在生產過程中「沒有實際作用」。這番言論引發批評後，皮耶龍隨即在社群平台X發文道歉，強調那只是個人觀點，並不代表集體立場，也無意貶低父親在伴侶與孩子身邊的角色。《隊報》也發聲明與皮耶龍的說法切割，表示相關言論與集團價值相去甚遠，並向多庫以及球迷致歉。《