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台美歷時2年討論提1.25兆軍購 蔡其昌：不可或缺的經費

喊話鄭麗文、盧秀燕 蔡其昌：無人機預算別在說一套做一套

昔國防條例傷台美關係！蔡其昌喊話韓國瑜：向美當面表達無人機態度

民進黨立法院黨團今（22）日召開「全力支持無人載具採購特別條例」記者會，總召蔡其昌強調，過去台美共同商量討論提出1.25兆國防特別條例，最終通過7800億，其餘4000多億，行政院會用年度預算、特別預算或追加預算，「三管齊下」表達1.25兆是台灣保衛國人生命財產、捍衛台海和平不可或缺的經費。另提及國防特別條例上次傷害台美關係、傷害中小企業的心，如今院長韓國瑜訪美，美方一定也知道上週政院提出無人機特別條例，韓國瑜可當面表達國民黨對於無人態度到底為何。蔡其昌表示，過去為了捍衛台海的和平、避免戰爭強化台灣國防，所以提了1.25兆的國防特別預算，可惜在立法院討論時被藍白反對，所以只過了7800億，當時自己就提過，1.25兆是基本款，是台灣跟美國站在整體印太安全和平發展的角度底下，共同商量討論，認為台灣必須要有的最基本的國防自主跟國防保護自己的能量，所以提出了1.25兆預算。至於為什麼是提出特別預算，蔡其昌解釋，當時也說明很清楚，年度預算有其上限，不能夠排擠其他社福、教育、其他部會的預算，所以年度預算無法容納1.25兆預算，因此必須採取特別預算的方式，比照過去歷任總統，都曾經做過相同的方式，就是用特別預算、特別條例來處理。蔡其昌說，民進黨對於1.25 兆捍衛台灣經費，一定會非常努力地持續地提出，並且在朝野溝通。所以在這樣的一個情況底下，行政院也好、總統府也好，其實都一定程度地尊重了在野黨的想法，所以接下來1.25兆的預算扣除7800億的4000多億，行政院會用年度預算、特別預算或追加預算的方式「三管齊下」，向國人表達這1.25兆是台灣保衛國人生命財產、捍衛台海和平不可或缺的經費。同時也反映出在野黨不斷地要求必須要放在年度預算裡面，我們也一定程度地採納。所以只要不排擠其他部會的預算、不排擠國人其他的經費上的需求，能放進去年度預算的，行政院都會放到接下來的年度預算裡面。蔡其昌指出，無人機此次是編列5年上限2100億預算，透過特別預算來編，向美國、全世界跟國人表達，中華民國政府捍衛台海和平的強烈主張，這是不可能放棄，也不可能不去做的。所以在這個情況底下，認為台灣為了增加國防韌性、國防自主，發展無人機的產業，其實就是對台灣不可忽視的安全議題，此外也不只是安全議題，也是產業議題，台灣精密加工非常厲害，除了大家熟悉的半導體、AI產業之外，精密加工很厲害，如果可以進一步將無人機產業發展起來，那對台灣這些中小企業，幫忙非常大。蔡其昌同時呼籲主席鄭麗文、市長盧秀燕，兩人都說無人機、無人艇很重要並且要發展，甚至跟業界表達國民黨支持，但是很可惜就是說一套做一套，把1.25兆預算中大部分無人機、無人艇項目刪除，所以希望這一次不要再說一套做一套，希望這一次是朝野合力，大家一起為台灣的安全與產業盡一份力量。希望法案在院長韓國瑜回國後，能夠儘速地加速推動無人機特別條例。而在媒體提問之際，蔡其昌也坦言，1.25兆國防特別條例沒通過，傷害台美關係與中小企業的心，而現在院長韓國瑜在美國，美方一定知道上禮拜行政院提出無人機特別條例，院長可以當面表達國民黨對於無人機的態度，建立台美關係重要的一環。