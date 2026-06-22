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▲P.O表志勳透露BLOCK B成員Zico（如圖）看完後表示想客串第二季。（圖／翻攝自Zico IG@woozico0914）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後，火速登上多國排行榜冠軍，還掀起全球觀眾對校園霸凌、教師處境與未成年犯罪的討論，劇迷們也紛紛敲碗拍第二季。而繼之前男主角金武烈透露導演問他第二季意願，他一口答應後，另一位主演P.O表志勳也在近日受訪時喊話表示：「我們已經準備好了。」還透露同團BLOCK B成員Zico想客串第二季，認為他非常適合演反派。P.O近日接受韓媒訪問，透露沒有想到《鐵拳教育》會收到這麼火熱的反應，自己也收到許多演藝圈朋友的道賀，還爆料Zico看完整部劇後，說想要客串，「BLOCK B成員Zico哥說如果有第二季的話，他想客串。」認為他非常適合演反派角色。對於外界關心是否會有第二季，P.O鬆口表示：「希望可以趕快進行，我們已經準備好了。如果開始製作第二季，我期待會展現出更上一層樓的成長模樣。」除此之外，P.O也坦承為了能在30多歲的年紀穿上校服，做了非常多管理，像是刮鬍子、除毛等，還做了護膚，就為了呈現年輕的一面，讓大家笑翻。P.O在《鐵拳教育》飾演教權保護局的事務官奉靳代，他於韓國科學技術院提前畢業，天生機智又擅長打探情報與電腦操作。由於原著漫畫《極權教師》中沒有這個角色，是在劇中的虛構角色，P.O也樂觀表示這反而讓他更沒有負擔，「因為這部是有很多粉絲的漫畫，所以如果有比較對象的話，可能會沒辦法滿足粉絲的期待。」但因為是虛構，所以也需要更多的想像力。