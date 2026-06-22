我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上任不到一年民調亮紅燈！高市內閣支持率跌至新低（圖／美聯社／達志影像）

日本首相高市早苗的民調亮起紅燈。《共同社》20日和21日實施的全國電話民調結果顯示，高市內閣支持率跌至55.8%，比5月民調下跌5.5個百分點，創下去年10月上任以來的最低紀錄，多重政治風波正讓她的執政光環逐漸褪色。從結構來看，這次支持率下滑並非全面性滑落，而是特定族群出現顯著崩跌。其中30歲以下年輕族群的支持率大幅下降13.5個百分點，女性族群同樣下滑9.2個百分點，跌幅都遠高於整體平均，顯示高市政府在這兩個關鍵選民群體中，正快速失去信任基礎。不支持度則為27.9%，比上次小幅增加1.1個百分點。支持率下滑的最關鍵導火線，來自日本媒體《週刊文春》的爆料。報導披露，高市早苗陣營在去年自民黨總裁選舉期間，曾在社群媒體上發布抹黑其他候選人的負面影片，手法引發輿論嘩然。此次民調中，高達49.7%的受訪者認為高市早苗對此事的說明「不充分」，僅有38.9%認為她已充分說明。這個數字顯示，超過一半的日本民眾仍對這起爭議未能釋懷，已成為拖累支持率的一顆定時炸彈。除了內政風波，中東局勢同樣牽動日本民意。由於美國與伊朗近期針對停戰簽署協議，荷姆茲海峽通行問題成為各界焦點，日本政府也被問及是否應派遣自衛隊確保海峽安全。民調結果顯示，有54.7%的受訪者認為「沒必要」派遣，僅有36.6%認為「有必要」，顯示日本民眾在海外軍事行動議題上仍相當謹慎保守，這對高市政府在安全防衛政策上的施展空間，形成一定制約。在民生政策方面，政府考慮調降食品飲料消費稅一事，也在民調中引發三種不同聲音。有43.9%的受訪者表示「若能縮短落實時間，稅率降至1%也可以」；28.9%認為「根本沒必要減稅」；22.6%則堅持「即便花時間也應降為零」。三種意見各有支持者，顯示日本民眾對減稅方向雖有共識，但在減稅幅度與時程上仍存在明顯分歧，也讓政府在政策推進上難以完全滿足各方期待。綜合來看，「黑影片」醜聞說明不力、年輕世代快速流失、女性族群信任下滑，是這次支持率創新低的三大核心原因。高市早苗上任不到一年便遭遇執政以來最嚴峻的信任考驗，能否在後續的說明與政策推進上重新拉回民心，將是觀察高市政府執政穩定性的關鍵指標。