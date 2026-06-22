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米克拉明天挑戰強颱 海警發布機率降低

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

周三前高溫飆37度 周四起雨彈接力報到

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風（國際命名：Mekkhala）預計於明（23）日升級為強烈颱風，中央氣象署預報員葉致均表示，米克拉颱風周三、周四（6月24日至6月25日）最接近台灣，不過最新路徑往東修正，發布海上颱風警報的機率偏低，但受到颱風外圍環流及後續鋒面南移影響，周四至周六（6月27日）全台天氣不穩定。葉致均說明，米克拉颱風今（22）日上午位於台灣東南方約900的海面上，在太平洋高壓的導引下持續往西北方向移動。由於海溫及大氣環境條件十分良好，米克拉有極高的機率在明天增強為強烈颱風。隨著太平洋高壓在明後兩天逐漸東退，米克拉颱風的移動速度將會放慢並出現轉向偏北移動的趨勢，預計周四會朝東北方向遠離台灣。由於預報路徑持續向東修正，且距離台灣預估仍有400、500公里，因此發布海警的機率降低。在米克拉颱風帶來明顯降雨之前，台灣各地將持續受到太平洋高壓影響，葉致均提及，周三之前西半部地區普遍高溫可達35至36度，東半部約為32至34度。其中，大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷一帶，更有發生36至37度極端高溫的機率。葉致均提醒，周三米克拉颱風逐漸來到台灣東方海面，水氣將開始增多，花東將出現不定時的短暫陣雨，而山區及南部則需留意午後雷陣雨。周四將是颱風最接近台灣的時刻，受到外圍雲系的影響，西半部及宜蘭地區天氣較不穩定，將有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區則維持午後雷陣雨的型態。米克拉颱風在周四晚間開始逐漸遠離，但北方的鋒面系統將逐步南移至台灣北部海面，導致周四晚間到周六，全台各地仍維持較高的降雨機會。直到周日（6月28日），太平洋高壓再度向西延伸且鋒面北抬後，天氣才會逐漸好轉，重新恢復為典型的夏季天氣型態。