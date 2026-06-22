氣象專家吳聖宇今（22）日分享，表示2026年颱風委員會決議更換新颱風的名稱，氣象署版本也已經悄悄更換完成，一共有9個颱風的名字被除名，全部大洗牌換成新的名字，其中北韓提供的名字取名為「青蛙」，而香港則是把萬宜颱風更名為「點心」，讓許多人全部笑翻表示：「強烈點心颱風，將可能襲台，聽起來怎麼很不強」、「北韓不要鬧好不好！青蛙颱風聽起來超好笑。」
9個颱風名字除名大洗牌！北韓取名青蛙、香港命名點心颱風
颱風命名制度由世界氣象組織轄下的颱風委員會負責，當颱風造成重大災害或者特殊影響時，相關國家可以提出除名申請，並在隔年提出替代名稱，這些新名稱也會反映出各國的文化差異，未來的天氣報導也增添了許多話題性。
這次2026颱風委員會第58屆決議名單，今年確定除去9個颱風的名字，包括「康芮」、「桔梗」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾維尼」、「燕子」、「山陀兒」以及「潭美」，以下是這些颱風新名稱的變動、取名國家一次看，未來還真的有可能會看到這些颱風襲台也說不定呢！
「康芮」>高基/柬埔寨
「桔梗」>青蛙/北韓
「萬宜」>點心/香港
「天兔」>希比/日本
「摩羯」>船尾/日本
「艾維尼」>蒂魯/米克羅尼西亞
「燕子」>娜尼/南韓
「山陀兒」>布拉帕/泰國
「潭美」>花斑/越南
今年還有8個颱風會除名！民眾全笑翻：推薦珍奶颱風
吳聖宇表示，另外除了上述被除名的9個颱風，今年還確定將會除名8個颱風名字，新名字將會在2027年提出，包括韋帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）。
貼文曝光後，不少網友全部笑翻表示：「北韓取名青蛙是真的有在認真想嗎XD」、「點心颱風即將襲台聽起來很荒謬耶」、「青蛙是怎樣？北韓根本在亂取吧哈哈哈哈哈」、「青蛙跟點心都戳到我笑點了哈哈哈哈哈，青蛙颱風目前正逐步逼近台灣，點心颱風看起來很沒殺傷力」、「如果台灣哪一天加入了，我推薦珍奶颱風」、「點心颱風眼逐漸明顯，強大甜甜圈即將登陸台灣，感覺真有點心颱風會很鬧」。
先別管除名的颱風了！米克拉颱風最新路徑、影響一次看
然而雖然颱風改名很有趣，不過今年第7號颱風米克拉已經在周日晚間增強為「中度颱風」，根據氣象署最新預測路徑，米克拉颱風周二、周三抵達菲律賓東方海面後，會因為太平洋高壓減弱北轉；周四、周五距離台灣相對較近，氣象署不排除發布海上颱風警報。
不過，氣象署也說， 颱風北上期間，由於受到北邊低壓系統影響，強度會稍微減弱、暴風圈有縮小趨勢，直接影響台灣機率偏低；周四、周五受米克拉颱風外圍雲系影響，各地降雨機率增加，尤其西半部、東北部降雨明顯，全天有局部短暫陣雨或雷雨；周六米克拉颱風逐漸遠離，各地恢復為多雲到晴的天氣，但仍要留意午後有局部短暫雷陣雨。
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颱風命名制度由世界氣象組織轄下的颱風委員會負責，當颱風造成重大災害或者特殊影響時，相關國家可以提出除名申請，並在隔年提出替代名稱，這些新名稱也會反映出各國的文化差異，未來的天氣報導也增添了許多話題性。
這次2026颱風委員會第58屆決議名單，今年確定除去9個颱風的名字，包括「康芮」、「桔梗」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾維尼」、「燕子」、「山陀兒」以及「潭美」，以下是這些颱風新名稱的變動、取名國家一次看，未來還真的有可能會看到這些颱風襲台也說不定呢！
「康芮」>高基/柬埔寨
「桔梗」>青蛙/北韓
「萬宜」>點心/香港
「天兔」>希比/日本
「摩羯」>船尾/日本
「艾維尼」>蒂魯/米克羅尼西亞
「燕子」>娜尼/南韓
「山陀兒」>布拉帕/泰國
「潭美」>花斑/越南
吳聖宇表示，另外除了上述被除名的9個颱風，今年還確定將會除名8個颱風名字，新名字將會在2027年提出，包括韋帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）。
貼文曝光後，不少網友全部笑翻表示：「北韓取名青蛙是真的有在認真想嗎XD」、「點心颱風即將襲台聽起來很荒謬耶」、「青蛙是怎樣？北韓根本在亂取吧哈哈哈哈哈」、「青蛙跟點心都戳到我笑點了哈哈哈哈哈，青蛙颱風目前正逐步逼近台灣，點心颱風看起來很沒殺傷力」、「如果台灣哪一天加入了，我推薦珍奶颱風」、「點心颱風眼逐漸明顯，強大甜甜圈即將登陸台灣，感覺真有點心颱風會很鬧」。
然而雖然颱風改名很有趣，不過今年第7號颱風米克拉已經在周日晚間增強為「中度颱風」，根據氣象署最新預測路徑，米克拉颱風周二、周三抵達菲律賓東方海面後，會因為太平洋高壓減弱北轉；周四、周五距離台灣相對較近，氣象署不排除發布海上颱風警報。
不過，氣象署也說， 颱風北上期間，由於受到北邊低壓系統影響，強度會稍微減弱、暴風圈有縮小趨勢，直接影響台灣機率偏低；周四、周五受米克拉颱風外圍雲系影響，各地降雨機率增加，尤其西半部、東北部降雨明顯，全天有局部短暫陣雨或雷雨；周六米克拉颱風逐漸遠離，各地恢復為多雲到晴的天氣，但仍要留意午後有局部短暫雷陣雨。