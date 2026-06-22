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校方緊急封閉教室 蜂窩藏身冷氣室外機下方

台中市東區力行國小本月初才發生校園旁行道樹倒塌意外，今天又傳出虎頭蜂螫傷學生事件。一名10歲男童今天清晨到校打掃時，突然遭虎頭蜂攻擊，頭頂及手指遭螫傷，校方緊急通報救護車送醫，所幸男童意識清楚，經治療後已返家休息。農業局獲報後立即派員到場處理，並在教室外的冷氣外機下方發現蜂窩，已完成摘除作業。據了解，男童今（22）日上午7點多到校後，隨即與同學及老師在科任教室外陽台進行打掃工作，過程中突遭虎頭蜂攻擊。消防局接獲報案趕赴現場救護，發現男童頭頂及左手手指出現蜂螫傷勢，傷口疼痛但意識清楚，隨即送往中國醫藥大學附設醫院治療。校方表示，老師第一時間將男童帶往保健室處理，並同步通知家長及呼叫救護車。男童經治療後無大礙，目前已返家休養觀察。事件發生後，校方立即封閉相關教室，緊閉門窗並暫停使用。台中市政府農業局通知委外廠商到場勘查，在案發教室外的冷氣室外機下方發現一處黃腰虎頭蜂蜂窩，隨即完成摘除作業，排除安全疑慮。農業局指出，黃腰虎頭蜂是都市及近郊常見蜂種，每年夏、秋季為蜂群活動高峰期，民眾若發現蜂巢，應保持冷靜、避免驚擾蜂群，並迅速離開現場。若不幸遭遇群蜂攻擊，可利用衣物保護頭部，壓低身體並快速遠離蜂群活動範圍。若在住家或校園周邊發現蜂巢，可撥打1999通報；若遭蜂螫傷且出現不適症狀，應立即撥打119送醫治療。