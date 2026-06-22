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▲米克拉有增強至中颱上限、強颱的可能，路徑將在台灣東方外海逐漸北轉。（圖／中央氣象署）

今年第7號颱風米克拉持續發展，且強度有機會進一步增強，氣象專家賈新興提醒，除了米克拉颱風準備在台灣東南方轉彎外，海面上另一熱帶擾動也蠢蠢欲動，最快本周也有極高機率發展成第8號颱風無花果，本周西北太平洋恐怕將迎來雙颱共舞的局面。賈新興表示，米克拉颱風的東方，有熱帶擾動94W發展，這個系統有機會在周二或周三（6月23日至6月24日），增強為熱帶性低氣壓，隨後在周三至周四（6月25日），再成為無花果颱風，若順利成颱，本周將正式形成雙颱的活躍局面。針對米克拉颱風，賈新興說明，尤其不斷吸收能量，米克拉有增強至中颱上限、強颱的可能，路徑將在明（23）日開始，於台灣東方外海逐漸北轉，大約在周四、周五會對琉球群島一帶的天氣造成影響，民眾仍需持續留意其後續的路徑變化。面對近期活躍的氣候型態，未來變化仍充滿變數。除了必須緊盯米克拉與無花果颱風的後續動向，賈新興也進一步指出，6月底左右，在換日線附近可能還會有其他的熱帶系統發展，西北太平洋的颱風季已進入活躍期，建議大家隨時關注最新的氣象預報，提早做好日常的防災與防範準備。