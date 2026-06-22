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▲亞航X率先降票價5%（圖／美聯社／達志影像）

中東戰事趨緩帶動航油價格回落，全球航空業迎來久違的喘息機會。馬來西亞廉航業者全亞洲航空（AirAsia X）執行長博林甘（Bo Lingam）22日宣布，隨著航空燃料價格下跌，公司自6月15日起已將機票價格調降5%，並將每週檢視市場狀況滾動調整，成為目前少數率先宣布降價的航空業者之一。根據新加坡航油指標JET-SIN最新報價，上週五每桶約為112美元，雖然仍高於美伊衝突爆發前約80美元的水準，但已較今年3月30日創下的每桶242美元高點大幅回落逾五成，跌幅相當驚人。這波航油價格的大幅回檔，為各大航空公司的成本結構帶來明顯緩解。AirAsia X先前曾因航空燃油價格劇烈波動，導致今年第1季出現虧損，被迫削減10%航班，並加徵燃油附加費以應付成本上升。如今隨著油價回落，公司率先出手調降票價5%，並預計在8月前完全恢復載運量能。博林甘透露，在過去三個月中，公司透過削減表現不佳的航班、調整需求配置，以及與所有供應商和租賃方重新協商合約，積極因應美伊戰爭對全球旅遊業造成的衝擊。他表示：「我們回頭檢視如何重新調整並重新談判所有合約，目前這個過程仍在進行中，我們會每週根據燃油價格的變動調整票價。」AirAsia X率先降價的動作，引發外界對其他航空是否將跟進的高度關注。分析人士指出，這波航油價格回落若能持續，將為全球各大航空公司帶來調降票價的空間與動力，尤其是那些在美伊衝突期間大幅加徵燃油附加費的業者，面臨旅客要求「油價回落、票價也應回調」的壓力將日益增大。就亞洲市場而言，新加坡航空、馬來西亞航空、泰國航空、越南航空、菲律賓航空及日本各大航空，在美伊衝突爆發後，普遍透過加徵燃油附加費來轉嫁成本上漲壓力，部分業者的燃油附加費一度大幅攀升。如今油價腰斬逾半，各家航空何時跟進調降票價或取消燃油附加費，將是旅客最關心的核心問題。值得注意的是，儘管航油價格已大幅回落，目前仍高於衝突前水準約40%，加上航空公司普遍已透過期貨合約鎖定部分油價成本，短期內全面大幅降價的空間仍相對有限。業界估計，若航油價格能在未來數月持續維持在每桶100美元以下，屆時各大航空公司跟進降價的可能性將大幅提升。對於正計畫暑假出遊的旅客而言，這波油價回落無疑是個好消息。隨著AirAsia X率先出手，市場競爭壓力也可能促使其他廉航業者跟進，形成降價連鎖效應。加上AirAsia X預計8月前完全恢復載運量能，意味著座位供給增加，票價競爭有望進一步加劇，為暑假出遊旅客帶來更多實惠選擇。後續航油價格走勢、美伊和談進展，以及各大航空公司的票價策略調整，將是觀察這波旅遊市場復甦能否持續的關鍵指標。