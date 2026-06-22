2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將於7月11日盛大舉行，今（22）日揭曉的第2波頒獎人名單中，壓軸的最高榮譽百萬首獎，將由評審團主席黃建業，與今年的非常演員之一張鈞甯共同揭曉。張鈞甯曾是北影最佳女主角得主，除了她之外，昔日帝后包括柯震東、陳意涵、高伊玲等也都會回歸擔任頒獎人，甚至連《模犯生》主主角茱蒂蒙瓊查容蘇因也會參與，卡司陣容值得期待。
《模犯生》女主角將來北影頒獎 《功夫》師徒攜手頒最佳導演
今年台北電影節頒獎典禮精心搭配出不同的頒獎組合：剛在台灣拍攝完劇集《對你心動的預言》的茱蒂蒙瓊查容蘇因，將與兩度拿下金鐘獎的李沐合頒最佳剪輯和最佳紀錄片獎；《雙囍》同台演出親家、雙雙入圍本屆北影最佳男配角的庹宗華與田啟文，將頒發最佳編劇與最佳攝影獎；《功夫》裡的師徒戴立忍與柯震東，則將共同頒發最佳導演大獎。
都曾獲得北影最佳女配角的楊貴媚與陳意涵，前者也是《雙囍》的要角，後者則是另一位今年度的非常演員，將合頒傑出技術獎及最佳女配角獎；最佳造型設計與最佳短片獎，由曾在影視作品中多次合作、建立深厚交情的施名帥和黃冠智共同揭曉；最佳男主角則由去年台北電影獎最佳女主角高伊玲和金鐘影后楊謹華共同頒發。
張鈞甯將頒壓軸百萬首獎 洪佩瑜獻唱票房大片名曲
每年台北電影獎壓軸大獎「百萬首獎」，都是各方矚目焦點，今年會由評審團主席黃建業與入列非常演員的張鈞甯一起揭曉，充分展現本屆影展對電影藝術的高度重視。另外今年度「卓越貢獻獎」不僅由導演沈可尚親自執導典禮致敬影片、呈現獲獎的台灣電影文化協會長期耕耘的成就，典禮當天他也將親自獻獎給協會，表達最崇高的敬意。
新生代實力女歌手洪佩瑜則是頒獎典禮表演嘉賓，首度為北影典禮獻聲，她的歌聲將伴隨在大銀幕將展現的多部破億國片經典畫面，帶給觀眾特殊的感動。她將要演唱3首傳唱度極高的票房大片主題曲，她認為影像是通道，音樂則是讓觀眾「五感更打開」的關鍵推力。她還特別重新編曲，把自己視為電影裡的「說書人」，向全體電影人致敬，認為能走在電影這條路上、為作品歌唱，是非常幸福的事。
第28屆台北電影節頒獎典禮將在7月11日由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。台北電影節官方YT頻道以及 【LINE TODAY 電影】也將同步轉播，提供電視、網路多元觀賞方式，更多資訊可以查詢官方網站。
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今年台北電影節頒獎典禮精心搭配出不同的頒獎組合：剛在台灣拍攝完劇集《對你心動的預言》的茱蒂蒙瓊查容蘇因，將與兩度拿下金鐘獎的李沐合頒最佳剪輯和最佳紀錄片獎；《雙囍》同台演出親家、雙雙入圍本屆北影最佳男配角的庹宗華與田啟文，將頒發最佳編劇與最佳攝影獎；《功夫》裡的師徒戴立忍與柯震東，則將共同頒發最佳導演大獎。
都曾獲得北影最佳女配角的楊貴媚與陳意涵，前者也是《雙囍》的要角，後者則是另一位今年度的非常演員，將合頒傑出技術獎及最佳女配角獎；最佳造型設計與最佳短片獎，由曾在影視作品中多次合作、建立深厚交情的施名帥和黃冠智共同揭曉；最佳男主角則由去年台北電影獎最佳女主角高伊玲和金鐘影后楊謹華共同頒發。
每年台北電影獎壓軸大獎「百萬首獎」，都是各方矚目焦點，今年會由評審團主席黃建業與入列非常演員的張鈞甯一起揭曉，充分展現本屆影展對電影藝術的高度重視。另外今年度「卓越貢獻獎」不僅由導演沈可尚親自執導典禮致敬影片、呈現獲獎的台灣電影文化協會長期耕耘的成就，典禮當天他也將親自獻獎給協會，表達最崇高的敬意。
新生代實力女歌手洪佩瑜則是頒獎典禮表演嘉賓，首度為北影典禮獻聲，她的歌聲將伴隨在大銀幕將展現的多部破億國片經典畫面，帶給觀眾特殊的感動。她將要演唱3首傳唱度極高的票房大片主題曲，她認為影像是通道，音樂則是讓觀眾「五感更打開」的關鍵推力。她還特別重新編曲，把自己視為電影裡的「說書人」，向全體電影人致敬，認為能走在電影這條路上、為作品歌唱，是非常幸福的事。