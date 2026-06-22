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2026年世界盃上演了一場不可思議的「黑馬傳奇」，維德角國家隊（Cape Verde）在小組賽前兩輪接連對決傳統強權，繼首戰逼平西班牙後，今（22）日又以2：2逼平兩屆冠軍烏拉圭。維德角因此成為世界盃100年歷史上，首支在隊史前兩場世界盃比賽中，面對兩支前冠軍隊伍且保持不敗的球隊。賽後，維德角主帥布比斯塔（Bubista）在記者會上展現了堅毅的領袖風範，表示這份榮譽屬於整個非洲與所有懷抱夢想的小國，直言他們有責任為世界上的小國而戰。面對國際媒體對這項史無前例紀錄的讚譽，布比斯塔謙遜地表示：「能夠與兩大世界冠軍同場競技且保持不敗，確實讓我們感到非常自豪。」他強調，比起最終的比分結果，他更看重球隊在場上展現的凝聚力與紀律。這支隊伍在比賽中展現出的韌性與組織能力，令巴西及全球球迷驚艷。布比斯塔特別提到門將沃齊尼亞（Vozinha）的神勇發揮，以及整支球隊在面對高強度壓迫時，依然能堅守公平競技原則的態度。儘管比賽中一度與烏拉圭主帥「狂人」貝爾薩（Marcelo Bielsa）產生了一些關於公平競技的言語摩擦，但布比斯塔大氣地表示這已成過往，並稱讚貝爾薩是所有教練尊崇的戰術大師。針對維德角如何在資金匱乏與資源受限的情況下，對抗擁有頂尖球星的強國，布比斯塔道出了這支「藍鯊」軍團的核心信念：「我們來到這裡，不僅是為了展示足球，更是為了向全世界介紹我們的國家、文化與人民。」他感性地說道：「一個國家可能很小，可能面臨各種困難，但只要有勇氣、有吃苦耐勞的能力，並將組織工作做到極致，我們就能與大國抗衡。」他更進一步指出，維德角隊不僅是為自己而戰，更是為所有在足球路上面臨挑戰的小國發聲。「這是我們對非洲人民的責任，也是對其他在通往世界盃道路上受阻的小國所肩負的義務。我們想證明，在足球場上，只要有夢想並為之奮鬥，很多場上的差異是可以被抹平的。」雖然目前維德角以2分積分暫居小組第3，但球隊上下對晉級第二階段的目標顯得信心十足。布比斯塔在更衣室向全體球員喊話，要他們展現出爭取晉級的決心，拒絕將自己僅視為大賽的過客。面對即將到來的關鍵戰役，布比斯塔拒絕輕視任何對手，強調即便已與西班牙、烏拉圭交手，下一場對陣沙烏地阿拉伯的比賽依然會保持高度尊重。他將這支球隊形容為維德角人民的縮影——堅毅、熱情且永不言棄。