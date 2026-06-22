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▲蔡尚樺（右）被拍到在中國職籃CBA總冠軍賽場邊為林秉聖（左）加油，更有被男方摟腰的親密互動，但對戀情傳聞，她到現在仍否認有交往。（圖／翻攝自虎撲@zuccsabonisi）

▲曾國城（左）與蔡尚樺（右）主持的《全民星攻略》1500集改版錄影，剛好也成為蔡尚樺的戀情否認大會。（圖／記者吳翊緁攝）

《全民星攻略》等節目主持人蔡尚樺和小她8歲的球星林秉聖傳緋聞，近3年來都沒有承認，甚至講過：「萬事皆有可能。」這種曖昧的答案。她之前還被拍到赴中國看他的比賽，還被拍到被他摟腰。但她今（22）日出席該節目1500集改版錄影，當場表明：「沒有交往。」簡單、明瞭的4個字定義了彼此目前的關係，主持搭檔曾國城還問道：「他是誰？」表示沒見過對方。蔡尚樺和林秉聖近日在中國職籃CBA總冠軍賽期間，被球迷拍到男方摟著女方的腰，戀情看似難以遮掩。而蔡尚樺更到浙江廣廈主場觀戰，還坐在場邊第一排為林秉聖加油，大家認定這就是他們交往的實證。不過蔡尚樺今天還是堅守立場，當媒體直接問道：「跟林秉聖有交往嗎？」她明快回答：「沒有交往。」斬釘截鐵的4個字，沒有模糊的空間。那在球場上加油、還被對方摟腰，又是什麼原因？她解釋：「是蠻嗨的，因為他打到冠軍賽，所以有跟朋友去中國看比賽。」她強調跟林秉聖就是好朋友，至於目前對於終身大事有沒有想法，她則答道：「等到下個1500集吧，目前沒有結婚打算。」她在節目上的最佳搭檔曾國城，表示沒有見過林秉聖，甚至講不出他的名字，只稱他「那個球員喔」，還直接對蔡尚樺說道：「你就直接說有沒有交往就好啊。」於是蔡尚樺再次說道：「沒有交往。」堅持只給這個答案。