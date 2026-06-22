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國民黨文傳會主委尹乃菁上月底被爆出霸凌事件，她隨後稱因健康因素請辭，並待命到黨主席鄭麗文找到接任人選，而尹乃菁也在6月16日開始不進辦公室，至於接任人選，傳出黨主席鄭麗文曾先後約見過資深媒體人陳鳳馨、曾擔任前主席洪秀柱競選總統發言人的學者游梓翔、藍委王鴻薇、王育敏等人，但都遭婉謝。不過黨高層今（22）日證實，確定由前立委陳以信接任，而黨工也表示，今天有看到他進入黨部，預計下午黨部會正式發出新聞稿。尹乃菁5月27日正式宣布，因為健康因素，在５月12日已經跟黨主席鄭麗文請辭文傳會主委，並說好若月底尚未找到主委人選，就再做一段時間，所以現在是「請辭待命」中。據傳，黨主席鄭麗文曾先後約詢前立委陳以信、資深媒體人陳鳳馨和世新大學前副校長游梓翔，另外藍委王鴻薇、王育敏、李彥秀、發言人牛煦庭、副主委江怡臻也都被點名，但全都婉謝。陳以信月初曾公開表示「未獲徵詢，謝謝抬舉」，不過對於未來是否有機會接任，他說不回答假設性問題，但自己過去曾任文傳會副主委跟發言人，也兼任國際部創部主任，在黨職有5年以上專任經驗。陳以信是第十屆國民黨不分區立委，曾擔任立法院外交國防委員會召委，2014年曾任文傳會副主委和國民黨國際部創部主任，2015年接任總統府發言人，被黨內視為前總統馬英九人馬；2020年被提名為不分區立委，2024年角逐台南區域立委，對決現任立委王定宇失利；2026年爭取國民黨台南市長提名，內參民調結果由現任立委謝龍介出線。