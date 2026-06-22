我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭秀賢（右）在劇中因為李燦勇（左）飾演的金庚閔挺身而出，而成為劉俊亨等人的霸凌對象。（圖／翻攝自鄭秀賢IG@harryjsoohyun）

Netflix韓劇《鐵拳教育》因探討校園霸凌、家長與師生之間的問題，而受到全世界的矚目。教權保護局懲罰惡人的英姿，也讓大家直呼超爽。但其實，他們在劇中也有沒能救到的人，就是第一集中為友人挺身而出，卻反遭霸凌的朴大錫（鄭秀賢 飾），甚至因為加害者劉俊亨（李昇規 飾）是國會議員兒子，而被要求轉學，就連父親公司都被影響，讓他為了求對方饒過父親，最終走上絕路、跳樓輕生，揪心一幕讓劇迷全看哭。在第一集中，朴大錫因看不過劉俊亨等人不斷霸凌金庚閔（李燦勇 飾），而出手打了劉俊亨，還嘲諷他是靠爸族。而接下來他就接收到劉俊亨一系列報復，還接棒金庚閔成為「邊緣王」，每天在學校就要面臨被劉俊亨等人羞辱、打罵，就算報告師長，學校也因劉俊亨爸爸是國會議員，而草草了事，反叫朴大錫轉學。最終，他被逼上了絕路，在頂樓跳樓輕生。一開始大家都以為他是不堪霸凌，才會選擇輕生，但在尾聲劉俊亨被羅華振（金武烈 飾）逼到絕路後，想到當初朴大錫尋死的原因，竟是因為劉俊亨父子為了報復，而動用關係停掉朴大錫爸爸工廠的訂單，導致生意一落千丈，朴大錫看不下去到學校跪著求劉俊亨放過爸爸，不料劉俊亨竟叫他去死。孝順的他才因此走上頂樓，選擇了輕生。這一幕也讓大批劇迷忍不住看哭，心碎表示：「教權保護局再早一點來，就能救到他了」、「懂事的孩子最讓人心疼」、「竟然不是因為霸凌，而是為了爸爸」、「他的眼神真的透露出了絕望。」