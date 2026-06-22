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韓國男神蘇志燮近日登上網路訪談節目，難得聊起私下生活，也罕見提到老婆趙恩靜，坦言結婚後整個人變得踏實許多，生活也更舒服自在。他笑說，自己以前個性比較硬，常常只照著自己的方式做事，但隨著年紀增長，加上走入婚姻後，想法也慢慢改變，不再像過去那樣只顧著自己的節奏。蘇志燮在節目裡提到，自己剛開始當上男主角時，其實承受了很大的壓力。無論是票房、收視，還是對作品的責任感，他都看得非常重，也因為對自己要求太高，常常讓身邊工作人員或採訪媒體感到緊張。後來他才慢慢意識到，這樣的個性不只讓自己很累，也會讓周圍的人不自在，因此開始試著改變，讓自己變得更柔軟一些。蘇志燮坦言，自己的個性和過去長時間的運動員生活脫不了關係。他從國小三年級一路到大學一年級，都是游泳和水球選手，平常每天訓練7個小時，寒暑假甚至超過10個小時。長年在高強度訓練下生活，讓他養成強烈的忍耐力與責任感，也練出現在不輕易被打倒的性格，只是那樣的生活方式，也讓他早年的個性顯得比較緊繃、嚴肅。不過真正讓蘇志燮開始改變的，是婚後生活帶來的影響。他坦言，結婚之後最大的變化，就是整個人變得更安定，也不再像以前那樣只顧著自己的個性與情緒，而是會開始思考身邊人的感受。蘇志燮直言，過去總覺得自己只要把事情做好就夠了，但現在會更在意和別人相處時的氛圍，也學著用更柔軟的方式面對生活。對他來說，婚姻不只是生活型態改變，更像是讓自己慢慢放下緊繃、變得更舒服自在的重要契機。蘇志燮也分享了當年踏入演藝圈的意外轉折。1995年冬天，剛考上體育大學的他，在入學前空檔陪朋友參加服飾品牌模特兒甄選，原本只是抱著陪考心態，沒想到最後竟是自己被選上。更巧的是，當時原定擔任品牌主打模特兒的歌手金成宰突然離世，讓原本只是輔助模特兒的蘇志燮與宋承憲被推上前線，也意外開啟他的演藝人生。只是當時的蘇志燮原本並沒有打算當藝人，一度想回到學校繼續訓練、拿獎學金完成學業。不過因為家中經濟狀況不算寬裕，在接到戲劇邀約、又被要求在運動與演藝之間做出選擇後，他最後決定離開宿舍，正式踏入演藝圈。蘇志燮2020年與前主播趙恩靜登記結婚，兩人相差17歲，消息公開後一度引發外界熱議。趙恩靜過去曾擔任遊戲節目主播，因甜美外型與清新氣質受到不少觀眾喜愛，婚後則相當低調，鮮少公開露面。