我是廣告 請繼續往下閱讀

已知54人受傷、18人失蹤 官方定調技術性意外

巴爾贊天然氣廠肩負卡達能源供應重任

荷姆茲海峽危機未平 復工期間再傳爆炸

位於卡達北部、全球最大液化天然氣（LNG）生產與出口基地的拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial City）21日晚間發生重大爆炸事故，就連首都杜哈（Doha）都能聽見巨響。當局表示，事故造成至少54人受傷、18人失蹤，起火設施火勢已受到控制，但損害程度仍有待進一步評估。由於拉斯拉凡是全球能源供應鏈的重要樞紐，市場憂心事件恐進一步衝擊國際天然氣供應與能源市場穩定。根據路透社、美聯社報導，國營企業卡達能源（QatarEnergy）在聲明中表示，21日晚間在拉斯拉凡工業區（Ras Laffan Industrial City）進行啟動作業的過程中發生意外，導致當地巴爾贊（Barzan）天然氣廠發生爆炸並引發火災。聲明稱，緊急應變團隊隨即趕赴現場滅火，目前火勢已獲控制。卡達內政部隨後公布最新傷亡數字，指出共有54人受傷，另有18人下落不明，搜救工作仍持續進行中。官方初步將事故定調為「技術性意外」，並強調目前沒有對公共安全造成進一步威脅。路透社記者指出，距離事發地數十公里外的首都杜哈當晚也能聽見巨大爆炸聲響。巴爾贊天然氣設施每日天然氣產能約14億立方英尺，主要供應卡達國內工業用氣、發電系統及海水淡化廠使用，同時也生產乙烷、凝析油、液化石油氣（LPG）及硫磺等產品，供應國內與國際市場。該設施位於拉斯拉凡工業區核心地帶。拉斯拉凡是卡達能源公司最大的天然氣加工與出口基地，擁有14條液化天然氣生產線，年產能達7700萬公噸，長期位居全球最重要的LNG出口中心之一。此次事故發生背景正值卡達試圖恢復天然氣出口之際。自美國與以色列今年2月底對伊朗展開軍事行動後，中東局勢急劇升溫，伊朗一度對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實施封鎖，導致卡達天然氣無法順利外運，迫使部分生產設施停擺。隨著美伊近期展開停火與和平談判，伊朗逐步放寬對荷姆茲海峽的限制，卡達也開始推動能源設施復工。然而，就在恢復運作過程中，巴爾贊天然氣設施卻發生爆炸事故。事實上，拉斯拉凡工業區在戰爭期間已曾遭受攻擊。今年3月，一枚伊朗飛彈擊中園區，引發大火並造成嚴重損害。另有報導指出，戰事期間卡達兩條液化天然氣生產線及一座天然氣轉液體（GTL）設施也曾受損，導致全國約17%的LNG出口能力中斷，修復工程可能需耗時數年。儘管目前尚不清楚此次爆炸對拉斯拉凡整體生產能力造成多大衝擊，但若復工進度再度受阻，恐將加劇全球天然氣供應緊張情勢。卡達是全球主要天然氣出口國之一，並與伊朗共同擁有波斯灣海域的全球最大天然氣田。龐大的能源收入讓卡達成為中東重要經濟體，也支撐其舉辦2022年世界盃足球賽、創立半島電視台（Al Jazeera），以及近年積極扮演國際調停者角色，包括協助促成美國與伊朗在瑞士展開和平談判。