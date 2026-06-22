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龍鳳胎搶抱爸爸 10多公斤「愛的重量」踩到掛彩

立委黃健豪今天上午出席選區內南興國中、南興國小校舍落成暨動土典禮，竟拄著柺杖現身，讓現場來賓好奇。台中市長盧秀燕立刻上前關心傷勢，還在致詞前賣了個關子，要黃健豪親自揭曉原因。沒想到真相曝光後，全場笑成一片，這位三寶爸不是運動受傷，也不是發生意外，而是在家陪孩子玩時，慘遭一對龍鳳胎「愛的重踩」！台中市北屯區南興國民中學及南興國民小學今（22）日舉行第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮，黃健豪拄著柺杖進場格外顯眼。盧秀燕見狀立即上前關心，並在致詞時笑稱大家一定很好奇發生什麼事，特別把答案留給黃健豪親自說明。黃健豪是三寶爸，大女兒今年5歲，另外還有一對一歲多的龍鳳胎。日前他坐在家中地板陪孩子玩耍，沒想到龍鳳胎突然異口同聲喊著「爸爸抱！」接著雙雙朝他衝過來。黃健豪笑說，當時兩個孩子同時往自己撲來，還一起踩上他的左腳，結果當場受傷，至今仍需拄著柺杖行走。外界覺得不可思議，他也無奈又好笑地解釋「不要小看小朋友，一個也有10幾公斤重呢！」盧秀燕當場笑開懷，直呼「生3個，我們給他鼓勵一下！」她打趣說，孩子看到爸爸太興奮，結果把爸爸踩傷，實在是甜蜜的負擔。隨後更向台下民眾笑問「咱台中小孩有勇嘸？」現場響起熱烈掌聲與齊聲回應「有喔！」她笑說雖然黃健豪受了傷，但看到孩子這麼活潑健康，應該還是相當開心。