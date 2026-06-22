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▲LISA開心曬出紅色法拉利新車。（圖／翻攝自LISA IG）

BLACKPINK成員Lisa今（22）日在個人社群曬出一輛紅色法拉利，還興奮寫下「MY NEW BABY」，貼文曝光後立刻引發熱議，也讓粉絲再度見識到Lisa驚人的「young and rich」氣場。韓媒指出，Lisa這次公開的車款是法拉利經典名車Testarossa，不只辨識度高，如今在經典車市場的價格也相當驚人，行情約落在16萬至35萬美元（約新台幣470萬元至1030萬元）。Lisa公開的照片中，一輛鮮紅色法拉利停在鏡頭前，經典流線車身相當吸睛。韓媒指出，Lisa曬出的車款是法拉利經典名車Testarossa，屬於如今已不容易入手的高價經典超跑，無論收藏價值或話題度都相當驚人。根據經典車市場平台資料，Ferrari Testarossa目前整體市場基準價格約為16.3萬美元（約台幣480萬元）。若是里程數較低、保存狀況出色的車輛，近年成交價則可來到19萬至35萬美元（約新台幣560萬元至1030萬元）。Lisa平時就以熱愛名車聞名，過去也曾多次公開與法拉利同框的畫面，因此這次再添新車並不讓粉絲意外，卻依舊話題十足。由於Testarossa本身就是法拉利極具代表性的經典車型，如今在市場上也相當少見，更讓Lisa這次的「新寶貝」顯得格外搶眼。除了名車收藏受到矚目，Lisa的房產規模同樣經常成為焦點。韓媒過去曾報導，Lisa擁有首爾聖水洞約75億韓元（約1.5億台幣）豪宅，以及美國比佛利山莊約55億韓元（約1.1億台幣）住宅，名下資產相當驚人。如今再公開法拉利新車，也讓網友紛紛留言「根本是法拉利代言人」、「真的太帥了」、「不愧是Lisa」。另一方面，Lisa近期在國際舞台上的存在感同樣強勁。她本月12日才登上美國洛杉磯舉行的2026北中美世界盃開幕式舞台，以個人身分站上全球矚目活動，再次展現世界級人氣。