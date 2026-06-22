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台股22日再寫新高，盤中高點47871點距離48000點差不到200點，不過在大盤歡騰之際，森崴能源卻因淨值轉負，23日將正式終止上市；今日是最後交易日，股價早盤雖跌到3.17元新低，卻在盤中翻紅，終場收3.51元、上漲8.33%，成交6573張。森崴因子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期工程後，受原物料、海事工程成本攀升影響，認列大筆損失；再加上新加坡子公司又遭遇租金違約。公司2025年虧損158.65億元，今年首季再虧18.48億元，淨值轉為負數，最終觸及下市標準。森崴董事長郭台強在股東會上向股東致歉。總經理林坤煌表示，台電離岸風電二期仍以今年底完成為目標，但廠商Vestas與台電間尚有協商事項，加上氣候因素可能影響施工，完工時間可能遞延至明年。森崴估7月底前可全數完成27條海纜，接下來30支風機，安裝至少等3至4個月。能否在工程收尾後恢復財務體質，將是未來是否考慮重返資本市場的重要前提。林坤煌表示，森崴下市後依法無法辦理私募，未來將以現金增資作為主要籌資方式。股東會已通過將額定資本額從27億元提高至80億元，為後續籌資保留約53億元空間。也規劃處分寶崴名下船舶及富威電力持股，以償還債務、改善資金壓力。值得注意的是，森崴近月股東人數由3.85萬人減至3.12萬人，不過千張大戶持股比重提高，籌碼出現集中現象。