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2025台灣防災假紀錄總整理！全縣放假天數冠軍不是花蓮

▲2025台灣各縣市防災假天數紀錄。（圖／Gemini生成）

2026年颱風季展望！聖嬰現象、颱風季開始時間

▲2026年的防災假，則早在還沒有颱風侵襲時就產生，6月9日、6月10日受到滯留鋒面及西南氣流夾擊，全台灣都出現驚人的豪雨。（圖／記者蕭涵云攝）

2026年颱風季正式來臨！第7號颱風米克拉昨（21）日晚間增強為中度颱風之後，持續朝西北西方向前進，預計在抵達台灣東方外海時北轉，本週三、四、五將是米克拉颱風最靠近台灣的時刻。而且在太平洋上，又有熱帶擾動94W發展，有機會發展成第8號颱風無花果，颱風接力生成也讓民眾更加關心今年夏天的天氣型態。對此，《NOWNEWS今日新聞》也帶您回顧去年台灣的防災假情況，以及今年夏季、颱風季的最新氣象預報展望與預期影響資訊。以全縣市範圍都有防災假進行統計，2025年停班停課最多天的縣市排名如下：若區域性防災假也列入統計的話，那中南部縣市在7月丹娜絲颱風離開之後，災後修復期長達4天；7月底雖沒有颱風，但西南氣流豪雨也讓中南部縣市停班停課2至3日；至於花蓮縣，則是在9月底樺加沙颱風的共伴豪雨，發生馬太鞍溪堰塞湖災害，最終光復鄉總計放了15天防災假，進入救災、家園修復期。去年最晚影響台灣的颱風，則是11月中旬的鳳凰颱風，當時還讓桃園市罕見脫鉤北北桃共同圈獨自全縣放假，新北、台北則是只有山區部分行政區放假。2025年全年在西北太平洋總計生成了27個颱風，其中有5個颱風讓中央氣象署發布了颱風警報，侵台颱風數則是3個，分別是7月份的丹娜絲 (DANAS)、8月份的楊柳 (PODUL)以及11月的鳳凰 (FUNG-WONG)，而9月份的樺加沙 (RAGASA)的外圍環流與東北季風產生共伴效應，引來致災豪雨造成嚴峻災情。截至今（22）日，2026年西北太平洋已經產生了7個颱風，最早生成的颱風是1月的洛鞍 (NOKAEN)，但前6號颱風都對台灣無任何影響。目前第7號颱風米克拉，則持續朝台灣方向前進，很有機會成為今年台灣第一個發布海上颱風警報的颱風。不過，2026年的防災假，則在還沒有颱風侵襲時就產生，在6月9日、6月10日受到滯留鋒面及西南氣流夾擊，全台灣都出現驚人的豪雨，當時高雄、屏東以及中南部縣市部分山區，就因此放了豪雨假，顯示極端氣候之下，致災豪雨也成為防災假產生的重點條件。根據中央氣象署季長期天氣展望報告顯示，在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型態的天氣；7月、8月為盛夏季節，受太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。同時，展望未來一季6月至8月預報，模式一致認為台灣氣溫正常至偏高溫。雨量方面，模式預測未來一季海洋大陸有偏乾及菲律賓東方海面對流旺盛的特徵，臺灣及南海6月偏濕、7月及8月則有偏乾訊號，惟因進入颱風季節，預報不確定性大。監測資料顯示，目前熱帶太平洋及大氣環流已回復正常狀態，近期赤道中、東太平洋海溫明顯增暖，預計夏季持續朝聖嬰發展。