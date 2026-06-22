我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳小春在21日的演出提及前晚被觀眾投訴看不到表演，當眾淚灑舞台，他邊哭邊跟粉絲道歉，還一度哭到說不出話。（圖／翻攝自喵星人Henry微博）

港星陳小春陳小春近期舉辦「BIG MAN・人一個」巡迴演唱會，沒想到，20日首場北京站就發生舞台遮蔽視線的爭議，氣得部分觀眾大喊退票，有人抱怨花費1288元人民幣（約6028元新台幣）只能看偶像屁股或聽聲音，對此，陳小春沒有迴避問題，而是連夜和製作團隊調整瑕疵，隔天的場次，陳小春道歉時情緒激動落淚，霸氣喊說「不好的我們會改」，讓粉絲不僅怒氣全消，還大讚他真誠：「不愧是山雞哥！」陳小春本套巡演全新升級為四面台，但在北京首場時因為舞台設計不良，一座巨型升降式人偶擋住部分粉絲的視野，導致有人當場向主辦單位高喊退票，負面評論也發酵，「舞台設計真是絕了，下面連個大屏都看不見，純聽」、「四面台成功擋住四面八方的觀眾」，還傳出有人因此提早離場。針對粉絲回饋，陳小春本人表演結束後親自留在場館，連夜帶領團隊改動舞台設計，甚至還蹲在舞台上協助拆裝置、調整大銀幕，第二場演出時，陳小春提及此事當眾淚灑舞台，邊哭邊跟粉絲道歉，還一度哭到說不出話，「希望我們改的你們會滿意，如果不滿意我們繼續改」、「難過我自己扛，你們只需要開開心心的」、「總之還是那句話，兩橫一豎就是干（幹）！」陳小春和團隊順利化解本次可能發生的公關危機，粉絲給予高度肯定，「說拆就拆說裝就裝，這行動力不愧是山雞哥」、「兩場都在，改變很大，真的很有誠意，大家一起都聽哭了」、「真的非常敬業，真誠，唱跳一小時才休息兩分鐘，超級認真對待舞台和觀眾，會認真看每一個評論與反饋，有問題及時調整，致敬老藝術家！」而陳小春的老婆應采兒則在社群平台發文：「Big Man看repo（評論）看太多，結果今天哭超慘。聽勸就對了，不然我也一直看不到你人。」以實際行動力挺老公的危機處理能力。