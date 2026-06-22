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沈富雄：鄭麗文訪美錯在時間與舞台

鄭麗文2028早已出局？沈富雄點名「三個太陽」

鄭麗文日前啟程訪美之際，《華爾街日報》引述接近北京的消息人士指出，中國國家主席習近平相當看好鄭麗文，更將她視為2028年台灣總統大選的重要人選，在其政治前途上「押下籌碼」，引發輿論熱議。對此，前立委沈富雄不這麼認為，他直指鄭麗文此次訪美犯下嚴重的戰略錯誤，甚至形容她是「親手把自己的政治生命捏死」，儼然已在2028總統前哨戰中出局。沈富雄日前在節目上表示，外界原本擔心鄭麗文若投入2028選戰，可能影響其他藍營參選人的布局，但這種焦慮已經沒有必要，因為鄭麗文透過此次訪美行程，提前暴露問題，等同親手捏死了自己的政治生命。他分析，鄭麗文赴美的主要目的，是希望傳達「和平」論述，但無論是時間點或國際舞台選擇，都出現重大錯誤。沈富雄指出，鄭麗文訪美時間點太慢了，美國總統川普早因關稅議題與中國互動升溫，已多次向北京釋出較友善訊號，所以何勞鄭此行去賣「和平膏藥」？他直言，真正適合談兩岸和平的舞台，應該是在台灣，而不是美國，並批評鄭麗文不應過度自大、矯情。談到國民黨2028總統人選，沈富雄認為，鄭麗文如今已經出局，未來藍營可能回到其他政治人物角逐。他點名目前仍具聲勢的3位人物，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及台北市長蔣萬安，形成藍營「三個太陽」競爭局面。不過沈富雄也分析，如果未來由韓國瑜或盧秀燕代表國民黨參選，總統賴清德仍可能延續執政。沈富雄最後強調，目前國民黨面臨的問題，不只是2028人選競爭，而是整體政黨定位困境。他認為，現階段藍營既沒有明確核心價值，也缺乏清楚的政治方向，更難找到能整合黨內力量、帶領全黨前進的領導人物。