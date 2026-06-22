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▲米克拉颱風可能於明（23）日升級為強烈颱風，最新路徑往東修正。（圖／中央氣象署）

米克拉上看強颱 準備減速北轉

▲米克拉颱風的「颱風眼」已經浮現，強度可能直逼中颱上限或強烈颱風門檻。（圖／翻攝tropical tidbits）

米克拉颱風路徑預估 台灣發海警機率低

▲米克拉颱風最新各國路徑，周四最靠近台灣，但發布颱風警報的機會不高。（圖／翻攝Typhoon2000）

米克拉颱風遠離雨未停 鋒面接力帶來降雨

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風（國際命名：Mekkhala）已出現明顯颱風眼，強度有機會逼近強颱門檻，但北上後將受風切影響逐漸減弱，依目前路徑研判，颱風將從台灣東方海面通過，發布海上警報機率不高；周三（6月24日）中南部降雨增多，周五（6月26日）受鋒面及西南風影響，全台天氣最不穩定，西半部有局部大雨機會。中度颱風「米克拉」，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方900公里處，以每小時12轉8公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，米克拉颱風的「颱風眼」已經浮現，強度可能直逼中颱上限或強烈颱風門檻，氣象署則預估周二（6月23日）有機會升級為強颱，暴風圈半徑中等偏小，是一個相當紮實的颱風，後續北上受到垂直風切干擾，靠近台灣時，米克拉颱風強度會逐漸減弱。颱風速度方面，米克拉颱風未來24小時內大致還是會繼續往西北西方向移動，只是速度會逐漸變慢，繼續趨向台灣東南方海域。吳聖宇說明，周二、周三米克拉颱風開始往北偏轉，路徑會先減速短暫停滯後逐漸往北，朝台灣以東、琉球八重山群島以南的海域前進；周三、周四（6月25日）米克拉颱風在台灣以東繼續北上，但路徑往東的份量增加，會逐漸對準琉球本島一帶前進。以米克拉颱風現階段預估路徑，它將在台灣發布颱風警戒範圍以外掠過，由於周四距離台灣最近時，颱風中心距離本島大約還有400公里或以上，暴風圈半徑也碰不太到海警發布線，因此發布颱風警報的機會不高。吳聖宇提及，周二前全台晴到多雲，周三、周四中南部全天有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展變比較旺盛，有局部大雷雨出現的機會，留意部分單點可能出現短時較大雨勢情況。周五、周六（6月27日）米克拉颱風雖然遠離，但北邊鋒面靠近後會暫時停留在北部海面上，配合鋒前的西南風水氣，預估周五天氣也最不穩定，西半部有短暫陣雨或雷雨，中北部靠近台灣海峽，可能有局部較大雨勢機會，東半部也有短暫陣雨，降雨相對較小。周六鋒面稍微北移，西南風水氣也較為減少，但是中北部地區仍可能有短暫陣雨或雷雨，還是要留意局部較大雨勢出現的機會，南部、東半部地區也會有短暫陣雨。