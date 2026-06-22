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中國短劇男星陳賀霖近日發文控訴，拍攝吻戲期間疑似被合作女演員傳染口臭，甚至形容自己嘴裡飄出「腐臭味」，怎料貼文曝光後不但沒獲得同情，反而因文末附上口腔清潔產品連結，被大批網友質疑是在藉爭議帶貨，瞬間被罵翻，痛批他：「為了業配不擇手段」。陳賀霖日前在微博以「關於我被女明星傳染口臭後的自救」為題發文，自稱當了5年特約演員，好不容易接到男二角色，卻在拍攝一週親密戲後，口腔狀況開始出問題。他表示，原本自己沒有口臭困擾，連早上起床也幾乎沒有異味，但和女演員連續拍吻戲後，嘴裡開始發苦、發酸，甚至戴著口罩都能聞到一股若有似無的腐臭味。根據他的說法，經過口腔檢查後，醫師判斷屬於口腔厭氧菌超標，舌苔呈現白黃又厚膩，嘴裡還帶有類似臭雞蛋的味道，原因是細菌在舌根形成生物膜，分解食物殘渣後產生含硫氣體，而唾液接觸也可能增加交叉感染風險。陳賀霖還提到，自己最後噴了兩罐口腔抑菌噴劑，症狀才逐漸消失。不過他最後在文末直接附上產品購買連結，讓外界質疑整篇貼文根本是業配文包裝成受害經歷。網友更發現，近期有其他演員也曾發出類似結構的貼文，內容同樣圍繞口臭、吻戲與口腔噴劑。不少人懷疑背後有統一文案操作，痛批為了賣貨不惜拿合作女演員開刀，甚至藉此製造健康焦慮。陳賀霖因此遭到大量網友砲轟，認為把口腔問題直接怪到女演員頭上，不僅說法缺乏醫學根據，也可能讓曾與他合作的女星無端被影射、背負負面觀感。