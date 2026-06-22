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上任第一天就被攻擊！鄭麗文：這就是我的日常

鄭麗文稱獲美方肯定：讓我銘感五內

習近平真的「手軟如雲」？鄭麗文再度認證：他的手是很軟

國民黨主席鄭麗文近日訪美行程引發各界討論，媒體人黃暐瀚日前在政論節目中談及藍營發展時，脫口表示「國民黨始於孫文，現在終於麗文」，隨後急忙補充「是終於等到」。相關說法引發政壇議論，鄭麗文今（22）日受訪時對此回應表示，自己沒有聽過黃暐瀚的說法，也不知道對方想表達什麼，更強調他講的「不重要」。鄭麗文今日中午受邀上《中午來開匯》專訪，被問及黃暐瀚「始於孫文、終於麗文」的說法時，她直說：「他講什麼，我不知道，沒在看，也不重要。」此外更怒轟，從自己接任國民黨主席開始，外界便不斷出現針對她的負面評論。鄭麗文認為，民進黨從第一天起就無所不用其極地攻擊，包括抹黑、詆毀、散播不實消息，甚至刻意製造黨內外矛盾。她提到，從訪中到訪美期間，媒體不斷「編故事」，但最後許多報導都被證明與事實不符，笑話好多則，讓她反問：「我有這麼恐怖嗎？」同時也強調，這就是自己的日常。談到近期爭議，鄭麗文批評，民進黨「正事不幹」，反而試圖「團滅在野黨」，並形容自己受到的攻擊是「大刑伺候都不會少」。她認為，民進黨之所以高度關注自己，是因為對「鄭麗文現象」感到恐慌，而相關批評與負面操作，並未阻止外界對鄭麗文的期待，反而證明她走在正確方向。針對外界關注訪美期間的接待規格，鄭麗文強調，不應該只用「見到哪些官員」來衡量訪問成果，她更反問，總統馬英九過去訪美時又見過哪些層級官員？自己此次訪美已接觸到許多原本沒有預期的人士，正是因為美方對她抱持高度好奇，希望了解她本人與理念。鄭麗文更表示，美方給予的關注與肯定，已讓她「銘感五內」。根據《自由時報》日前報導指出，多名美方人士透露，鄭麗文在對話中主動提及4月「鄭習會」細節，更描述感受稱「習近平的手又大又厚實，而且柔軟得像雲朵」，她還因此好奇詢問算命師：「什麼樣的人手會這樣？」對方回應是「成功者的手相」。這讓部分與會者聽了深感錯愕，甚至一度難以回應。面對習近平「手軟如雲」的說法，鄭麗文也直球回應說：「他手是很軟。」不過，她並未進一步透露與美方私下交流細節，僅強調訪美成果不能單純以公開行程或官員層級判斷。