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軍售爭議成訪美考題？學者預測韓國瑜高機率表態支持

元氣大傷面臨兩難！沈榮欽：依鄭麗文好鬥個性必反擊韓

行政院院會日前正式通過《國防自主無人載具採購特別條例草案》，加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，這項消息的宣布時機，對剛訪美返台的國民黨主席鄭麗文而言可說是再糟糕不過。沈榮欽更進一步預言，該條例後續的攻防，恐將引爆鄭麗文與立法院長韓國瑜之間的「2028大位前哨戰」。沈榮欽指出，鄭麗文日前出訪美國之所以遭到冷處理，核心關鍵就在於她在國內阻擋軍售的行為。有了鄭麗文的前車之鑑，接下來立法院長韓國瑜若出訪美國，並在美方被問及國防與軍售相關議題時，高機率會選擇表態給予支持。針對鄭麗文返台後宣稱要提出國民黨版本的無人機條例，沈榮欽分析，這顯然是為了洗清外界指控她「阻擋軍售」的標籤。然而，未來藍營黨版與行政院版草案之間的差異性，將會成為檢視的關鍵；倘若兩個版本的相似度過高，鄭麗文自提黨版法案的正當性將蕩然無存；反之，若是黨版開出的採購金額過低，她則會繼續面臨「反軍售」的輿論批評。「很可能會讓鄭麗文陷入兩難」，沈榮欽認為，鄭麗文在歷經這次訪美風波後已元氣大傷，未來在黨內支持她的立法委員人數可能會減少，這也將直接衝擊她在國民黨內部的實力與份量。沈榮欽表示，在這種局勢下，如果韓國瑜接下來的出訪行程發揮了關鍵力量，無疑將促成鄭麗文與韓國瑜兩人之間「2028大位前哨戰」的提前引爆。不過沈榮欽也特別指出，依照鄭麗文充滿自信且好鬥的鮮明個性，面對這種局面，她未來絕對會對韓國瑜展開全力反擊。