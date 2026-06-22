在現代都會的快節奏中，一杯好咖啡不僅是喚醒晨間的儀式，更是不可或缺的生活日常。今年三月，Nespresso 宣佈由全球流行天后與時尚指標杜娃·黎波（Dua Lipa）擔任全新全球品牌大使，希望以其大膽無畏、風格多變且深具啟發性的個人魅力，邀請所有咖啡愛好者一起在每一杯咖啡中，探索屬於自己的無限可能。
延續對高品質咖啡無畏創新的精神，Nespresso宣佈今年4月在歐美市場一上市即熱賣的Vertuo UP 膠囊咖啡機將於 7 月 1 日在台灣正式開賣，新機結合時尚纖薄外型與全新智慧科技，提供醇萃黑、靜謐灰、晨露白三款時尚百搭色（建議售價9,900元），並自 6 月 17 日起於 momo 購物網獨家開放超早鳥預購價只需 7,400 元，讓咖啡愛好者搶先一步在每杯特調中激盪驚喜，開啟隨心所欲的風味探索自由。
一指切換無限可能！Vertuo UP 膠囊咖啡機全方位升級
全新升級上市的 Nespresso Vertuo UP 膠囊咖啡機以極簡纖薄的機身設計，在功能與操作美學上迎來全方位進化，專為講究高效與生活質感的現代都會空間量身打造。首創 3 秒極速預熱，從開機到萃取一氣呵成，讓忙碌的上班出門前或工作空檔無需等待，精品風味即刻融入生活節奏。在外型上，擁有 12cm 極簡機身，更為系列首款搭載 1.4 公升可旋轉式水箱的機種，能依據小坪數或中島空間自由調整擺放方向，完美融入各式居家風格。
針對消費者熱愛的冰咖啡與奶香特調，新增「濃郁模式」專屬按鍵，一鍵即可以更高濃度萃取，完整保留厚實口感，確保加冰加奶不被稀釋。此外，全新 Nespresso Smart App 智慧連結將於 7 月上線，不僅可透過 App 調整三種萃取杯量，更是首款支援調整水溫的 VERTUO 機種，並提供即時狀態監測與主動推送保養通知，讓掌控與維護更加輕鬆直覺。
一指環遊咖啡世界 家中就是精品咖啡館
為滿足現代人對大杯量咖啡的需求，Nespresso於 2014 年推出VERTUO系列咖啡機，搭載獨家 Centrifusion™ 高速離心力萃取技術，完美呈現豐厚綿密的咖啡油沫，為每一口咖啡增添口感層次，同時透過智慧辨識每款膠囊萃取參數，精準控制粉水比例與水溫、轉速、預浸時間，完整釋放咖啡香氣與風味層次，杯杯展現穩定而卓越的品飲表現，更擁有超過 40 款頂級咖啡選擇，涵蓋 25ml 極致濃縮到 535ml 分享杯等七種杯量，多元風味完美融入日常：
Nespresso 攜手 momo 購物網推出獨家超早鳥三重預購優惠
為慶祝 Vertuo UP膠囊咖啡機在台灣上市，Nespresso 首次攜手 momo 購物網自 2026 年 6 月 17 日至 6 月 30 日止推出獨家超早鳥預購三重優惠，除享購機優惠外，再加贈超過 2,000 元好禮，為咖啡愛好者打造入手Vertuo UP膠囊咖啡機的最強時機。更多Nespresso咖啡機與咖啡膠囊相關資訊，請前往Nespresso官網。
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一指切換無限可能！Vertuo UP 膠囊咖啡機全方位升級
全新升級上市的 Nespresso Vertuo UP 膠囊咖啡機以極簡纖薄的機身設計，在功能與操作美學上迎來全方位進化，專為講究高效與生活質感的現代都會空間量身打造。首創 3 秒極速預熱，從開機到萃取一氣呵成，讓忙碌的上班出門前或工作空檔無需等待，精品風味即刻融入生活節奏。在外型上，擁有 12cm 極簡機身，更為系列首款搭載 1.4 公升可旋轉式水箱的機種，能依據小坪數或中島空間自由調整擺放方向，完美融入各式居家風格。
針對消費者熱愛的冰咖啡與奶香特調，新增「濃郁模式」專屬按鍵，一鍵即可以更高濃度萃取，完整保留厚實口感，確保加冰加奶不被稀釋。此外，全新 Nespresso Smart App 智慧連結將於 7 月上線，不僅可透過 App 調整三種萃取杯量，更是首款支援調整水溫的 VERTUO 機種，並提供即時狀態監測與主動推送保養通知，讓掌控與維護更加輕鬆直覺。
一指環遊咖啡世界 家中就是精品咖啡館
為滿足現代人對大杯量咖啡的需求，Nespresso於 2014 年推出VERTUO系列咖啡機，搭載獨家 Centrifusion™ 高速離心力萃取技術，完美呈現豐厚綿密的咖啡油沫，為每一口咖啡增添口感層次，同時透過智慧辨識每款膠囊萃取參數，精準控制粉水比例與水溫、轉速、預浸時間，完整釋放咖啡香氣與風味層次，杯杯展現穩定而卓越的品飲表現，更擁有超過 40 款頂級咖啡選擇，涵蓋 25ml 極致濃縮到 535ml 分享杯等七種杯量，多元風味完美融入日常：
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