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活躍長者臥床養傷 家屬嘆一生奉獻媽祖卻遭暴力對待

主嫌遭羈押仍有人盯梢 家屬控連證人都遭恐嚇

前國民黨立委曾蔡美佐一個多月前遭素有「北港皇太子」之稱的北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財率眾闖入住家，混亂中被推倒在地造成腰椎骨折。原本開心趴趴走、活躍於地方活動的80多歲長者，如今只能纏綿病榻。曾蔡美佐的孫子透露，即使蔡晉財已遭羈押禁見、警方24小時守在家門口，仍不時有人在住家周邊騷擾、盯梢，活在恐懼中的家人感嘆：「這樣的生活還要持續多久？」名列國家級「重要民俗」無形文化資產的「北港朝天宮迎媽祖」活動，今年爆發震驚全國的暴力事件。檢方今（22）日偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住居及毀損等罪嫌，起訴蔡晉財等17人，並對被認定為首謀的蔡晉財求處聚眾鬥毆罪最高刑度7年6月。蔡晉財出身地方政治世家，父親蔡咏鍀為雲林縣議會副議長、現任北港朝天宮董事長，母親黃美蘭為北港鎮民代表會主席，姑姑則是民眾黨立委蔡春綢，因此在地方上有「北港皇太子」之稱。檢方指出，除了本次暴力案件，媒體曾報導蔡晉財經營的公司涉嫌長期獨攬北港朝天宮相關商品銷售、商業活動經營及其他營運利益分配，疑涉不法情事。雲林地檢署已另行分案，指派檢察官持續深入偵辦。對於兒子遭起訴，蔡咏鍀今天前往高雄參加法會，廟方則表示不便代為發言。曾蔡美佐的孫子表示，奶奶原本經常獨自往返台北、北港兩地，身體硬朗、行動自如。今年特地返鄉參與媽祖誕辰活動，沒想到一生虔誠奉祀媽祖，卻遭一群年輕力壯的壯漢暴力對待。骨折至今飽受疼痛所苦，無論睡眠、起身或移動都十分不便，因身體狀況不適合長途移動，也無法離開北港到其他地方接受治療。更讓家屬難以忍受的是，事件發生後，疑似騷擾行為至今未曾停止。曾蔡美佐的孫子指出，經常有人刻意騎乘機車經過住家，在門外逗留觀察，甚至拿手機拍攝出入民眾，試圖掌握有哪些人前來探視或接觸家屬；還傳出有人向地方人士施壓、恐嚇證人不要出庭作證。他表示，即便警方24小時派員守在家門口，這些人仍毫不避諱持續出沒，讓家屬長期處於高度壓力之中。「就算現在已經起訴了，鎮上還是沒有恢復安寧。」他無奈地說，未來案件還要進入法院審理程序，「我們也不知道，這樣的生活還要持續多久。」