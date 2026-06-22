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▲港鐵全車乘客狂奔！恐怖真相竟是一隻蟑螂（圖/截自threads）

▲以為隨機斬人！港鐵乘客尖叫狂逃真相太扯（圖/截自threads）

香港地鐵（港鐵）東鐵線日前發生一起驚魂事件，車廂內突然傳出尖叫聲，乘客全部往車尾狂奔、雜物散落一地，甚至有人跌倒受傷，畫面一度被網友形容「像屍殺列車」，恐怖程度讓人以為發生了隨機斬人事件。然而事後真相大白，這場混亂的元兇，竟然只是一隻小小的蟑螂。事件發生於6月21日，一班由羅湖開出的港鐵東鐵線列車，行駛至大埔墟站時，車廂內突然有人發出尖叫，緊接著傳來「走啊！」的呼喊聲，全車乘客頓時驚慌失措，拼命往車尾方向奔跑，現場一片混亂。影片曝光後在社群平台Threads上迅速瘋傳，影片可見乘客擠成一團、慌張望向前方，車廂地板上散落雜物，包括一個破裂的紙袋和一隻不知是誰遺落的鞋子，畫面相當震驚。目擊乘客紛紛在社群平台描述驚魂過程。有人表示：「突然前面有人叫走啊，大家向後狂跑，我太太跑到跌倒，差點就人踩人。」另一名乘客也說：「聽到尖叫聲，搞到女朋友被人推倒，整個人都受傷了。」據了解已有乘客在這場混亂中受傷。然而，當眾人還在猜測是否發生隨機攻擊事件之際，真相卻讓人哭笑不得。事後有親歷乘客揭露，這場大混亂的始作俑者，竟然只是一隻蟑螂（台灣俗稱「小強」或「蟑螂」）爬出來嚇到乘客，進而引發連鎖性的恐慌逃跑。一名乘客表示：「原來只是一隻蟑螂嚇到大家，我還以為是隨機砍人事件，真的被嚇壞了。」這番話讓不少網友在驚嚇之餘，也忍不住苦笑。真相曝光後，網路上掀起更大一波討論。網友紛紛留言：「一隻比人類小不知多少倍的蟑螂，把整車人搞得團團轉」、「看到蟑螂的反應不用這麼誇張吧，搞得場面這麼混亂」、「造成恐慌最怕人踩人，那才真的出大事了」，也有不少人反思，在台北車站、東京車站接連發生隨機攻擊事件的氛圍下，乘客對異常狀況的高度敏感，其實也是可以理解的。還有網友分享類似親身經歷，曾在搭乘港鐵時遇到一隻飛蟑螂在車廂內飛來飛去，自己嚇得蹲在位置上不敢動，但同車乘客卻若無其事繼續坐著，讓人哭笑不得。